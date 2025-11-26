onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka Nano Banana Pro ile Yapılan Kadın Dünya Çapında Viral Oldu

Yapay Zeka Nano Banana Pro ile Yapılan Kadın Dünya Çapında Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 22:21

Yapay zeka sektöründe gelişmeler art arda yaşanıyor. Teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Gemini 3 Pro'nun üzerine Nano Banana Pro'yu duyurdu. Metinden görsel üretebilen yapay zeka aracı Nano Banana Pro, gerçekçi çizimleriyle bugüne kadarki tüm yapay zeka araçlarına fark atıyor. 

Nano Banana Pro ile yapılan bir kadın, dünya çapında viral oldu.

Gözlerinize inanamayacağınıza eminiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google, yapay zeka karşı düşüncelerinizi yerle bir edecek Nano Banana Pro'yu tanıttı.

Google, yapay zeka karşı düşüncelerinizi yerle bir edecek Nano Banana Pro'yu tanıttı.

Teknoloji devi Google, yapay zeka sektöründe çığır açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Gemini 3 Pro'nun üzerine inşa edilen Nano Banana Pro, şimdiye kadarki yapay zekaları deyim yerindeyse ezip geçti. Gemini 3 Pro'nun ultra yüksek performansına dayanan bu görsel üretme aracı, görüntülerin kalitesini oldukça yükseltti. Öyle ki artık bir çizimin yapay zeka mı yoksa gerçek mi olduğunu anlamak imkansız hale geldi.

Nano Banana Pro'yu kullanan kişiler, ürettikleri görselleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bu görseller ise yapay zeka olduğu söylenmezse gerçek sanılacak cinsten!

Karşınızda, Nano Banana ve Nano Banana Pro'nun karşılaştırması;

Karşınızda, Nano Banana ve Nano Banana Pro'nun karşılaştırması;
twitter.com

Gözlerinize inanmakta zorlandınız, değil mi?

Gözlerinize inanmakta zorlandınız, değil mi?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Büyükannenizi, büyükbabanızı ve anne babanızı arayın......ve onlara artık gözlerine inanmamalarını söyleyin...'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Yapay zeka dokusunu kaldırıyorlar mı??? 2. kare nasıl ayırt edilebiliyor???'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2023 vs 2025!

2023 vs 2025!
twitter.com

'Eğer yapay zeka balonu şu anki gibi patlamazsa, gelecek yılın sonunda hepimiz mahvolacağız.'

Buyurun başka bir örnek daha!

Buyurun başka bir örnek daha!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın