Yapay Zeka Nano Banana Pro ile Yapılan Kadın Dünya Çapında Viral Oldu
Yapay zeka sektöründe gelişmeler art arda yaşanıyor. Teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Gemini 3 Pro'nun üzerine Nano Banana Pro'yu duyurdu. Metinden görsel üretebilen yapay zeka aracı Nano Banana Pro, gerçekçi çizimleriyle bugüne kadarki tüm yapay zeka araçlarına fark atıyor.
Nano Banana Pro ile yapılan bir kadın, dünya çapında viral oldu.
Gözlerinize inanamayacağınıza eminiz!
Google, yapay zeka karşı düşüncelerinizi yerle bir edecek Nano Banana Pro'yu tanıttı.
Karşınızda, Nano Banana ve Nano Banana Pro'nun karşılaştırması;
Gözlerinize inanmakta zorlandınız, değil mi?
2023 vs 2025!
Buyurun başka bir örnek daha!
