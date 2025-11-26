Yapay Zeka Nano Banana Pro ile Yapılan Kadın Dünya Çapında Viral Oldu

Teknoloji devi Google, yapay zeka sektöründe çığır açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Gemini 3 Pro'nun üzerine inşa edilen Nano Banana Pro, şimdiye kadarki yapay zekaları deyim yerindeyse ezip geçti. Gemini 3 Pro'nun ultra yüksek performansına dayanan bu görsel üretme aracı, görüntülerin kalitesini oldukça yükseltti. Öyle ki artık bir çizimin yapay zeka mı yoksa gerçek mi olduğunu anlamak imkansız hale geldi.

Nano Banana Pro'yu kullanan kişiler, ürettikleri görselleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bu görseller ise yapay zeka olduğu söylenmezse gerçek sanılacak cinsten!