Yapay Zeka Döneminde Ortaya Çıkan Terimler!

Chain-of-thought Prompting - Düşünce Zinciri İstemi: YZ'nın adım adım mantık yürütmesini sağlayan teknik. Araştırmacılar ve eğitimciler AI'ın problem çözme yeteneğini geliştirirken kullanır.

In-context Learning - Bağlam İçi Öğrenme: YZ'nın konuşma sırasında örneklerden öğrenmesi. Makine öğrenmesi uzmanları YZ'nın uyum kabiliyetini açıklarken kullanır.

Prompt chaining - İstem Zincirleme: Karmaşık görevleri parçalara ayırmak için birden fazla istemin ardışık olarak kullanılması. Geliştiriciler ve ileri seviye kullanıcılar, YZ'nın karmaşık görevleri daha güvenilir bir şekilde tamamlamasını sağlamak için kullanır.

YZ ekosistemi her geçen gün yeni kavram ve tekniklerle genişliyor. Bu terimleri öğrenmek, sadece teknolojiyi takip etmek için değil; işinizi, kariyerinizi ve stratejinizi geleceğe taşımak için de kritik. Siz de bu kavramları öğrenerek YZ ile aynı dili konuşmaya başlayın, kendi alanınızda fark yaratan uygulamaları hayata geçirin. Unutmayın; teknolojiyi anlamak, onu yönetmenin ilk adımıdır.

