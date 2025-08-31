Yapay Zeka Cevapladı: Tüm İnsanlar Temel Gelir Alırsa Ekonomi Nasıl İşler?

Günümüz dünyasına bir bakalım. Ekonomik eşitsizlikler, istihdam sorunu, otomasyon artışı... Bunlar ve niceleri nedeni ile temel gelir fikri ortaya atılıyor. Peki, nedir bu temel gelir? Koşul aranmadan her bireye belirli bir miktar gelir sağlanmasından bahsediyoruz!

Bazı insanlar için bu fikir ekonomik rahatlamanın ve sosyal adaletin bir anahtarı. Ama bazıları ise üretken olmanın önüne geçeceğini belirtiyor. Gelin, biraz daha detaya inerek temel gelir sisteminin nasıl işleyeceğine bakalım!