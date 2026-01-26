onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarıldığı Fotoğrafla Hafızalara Kazınan Ali Meşe Vefat Etti

Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarıldığı Fotoğrafla Hafızalara Kazınan Ali Meşe Vefat Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 13:20

Türkiye’nin 2018 yılında bir yangın enkazı önünde kedisine sarılarak döktüğü gözyaşlarıyla tanıdığı ve merhametin simgesi haline gelen 93 yaşındaki Ali Meşe, hayata gözlerini yumdu. Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Meşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafızalara kazınan o hüzünlü olay, 17 Ocak 2018 tarihinde Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşanmıştı.

Hafızalara kazınan o hüzünlü olay, 17 Ocak 2018 tarihinde Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşanmıştı.

Ali Meşe, soğuk kış gününde evindeki sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangın, kısa sürede ahşap evi küle çevirmişti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Meşe’nin yangından kurtarabildiği tek varlığı olan kedisine sarılarak ağladığı anlar, sadece Türkiye’de değil, dünya basınında da geniş yankı uyandırmış ve milyonların kalbine dokunmuştu.

Olayın ardından dönemin devlet yetkilileri ve hayırseverler, yaşlı adamın çaresizliğine kayıtsız kalmadı.

Olayın ardından dönemin devlet yetkilileri ve hayırseverler, yaşlı adamın çaresizliğine kayıtsız kalmadı.

Kısa sürede başlatılan yardım kampanyaları sonucunda Ali Meşe için köyünde modern ve yeni bir ev inşa edildi. Ali Dede, hayatının son yıllarını kedisiyle birlikte bu yeni sıcak yuvasında, huzur içinde geçirdi. Merhametiyle bir sembol haline gelen Meşe, her fırsatta kendisine destek olanlara teşekkür ederek insanlık dersi vermeye devam etti.

Ali Meşe’nin vefat haberi, memleketi Bolu’da ve sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı. 'Kedi Babası' olarak gönüllere taht kuran Meşe’nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ordular köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Geriye ise sadakatin ve karşılıksız sevginin en saf halini anlatan o unutulmaz fotoğraf karesi yadigar kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın