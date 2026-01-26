Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarıldığı Fotoğrafla Hafızalara Kazınan Ali Meşe Vefat Etti
Türkiye’nin 2018 yılında bir yangın enkazı önünde kedisine sarılarak döktüğü gözyaşlarıyla tanıdığı ve merhametin simgesi haline gelen 93 yaşındaki Ali Meşe, hayata gözlerini yumdu. Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Meşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafızalara kazınan o hüzünlü olay, 17 Ocak 2018 tarihinde Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşanmıştı.
Olayın ardından dönemin devlet yetkilileri ve hayırseverler, yaşlı adamın çaresizliğine kayıtsız kalmadı.
