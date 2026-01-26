Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarıldığı Fotoğrafla Hafızalara Kazınan Ali Meşe Vefat Etti

Kısa sürede başlatılan yardım kampanyaları sonucunda Ali Meşe için köyünde modern ve yeni bir ev inşa edildi. Ali Dede, hayatının son yıllarını kedisiyle birlikte bu yeni sıcak yuvasında, huzur içinde geçirdi. Merhametiyle bir sembol haline gelen Meşe, her fırsatta kendisine destek olanlara teşekkür ederek insanlık dersi vermeye devam etti.

Ali Meşe’nin vefat haberi, memleketi Bolu’da ve sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı. 'Kedi Babası' olarak gönüllere taht kuran Meşe’nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ordular köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Geriye ise sadakatin ve karşılıksız sevginin en saf halini anlatan o unutulmaz fotoğraf karesi yadigar kaldı.