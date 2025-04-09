Verdiğin Vibe’a Göre Kızın mı Olacak Oğlun mu?
Verdiğin Vibe’a Göre Kızın mı Olacak Oğlun mu?
Hayat tarzın, enerjin ve verdiğin genel vibe, gelecekte nasıl bir ebeveyn olacağını şekillendirebilir mi? Cevap kesin bir bilimsel gerçek olmasa da, insanlar çoğu zaman belli bir enerji yayar ve bu enerji onların çocuklarıyla kuracakları bağa da etki edebilir! Senin yaydığın aura daha çok bir kız babası/annesi olmaya mı uygun, yoksa tam bir oğlan babası/annesi mi olacaksın? Belki de dengeli bir enerjin var ve her iki tarafa da eşit bir uyum içindesin. Ya da bambaşka bir vibe ile bambaşka bir ebeveynlik yoluna gireceksin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çocuk odası dekore etmen gerekse nasıl bir stil seçerdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
3. En çok hangi tür çocuk oyuncaklarını seviyorsun?
4. Çocuğunla nasıl bir ilişki hayal ediyorsun?
5. Hangi film karakteri ebeveynlik tarzına daha yakın olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hafta sonu çocuğunla nasıl vakit geçirmek istersin?
7. Aile olmak sence ne demek?
8. Hangi kelime seni daha iyi tanımlar?
9. Çocuk eğitimiyle ilgili en önemli şey ne?
10. Hangisi senin için daha zor olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam Bir Kız Babası/Annesi!
Tam Bir Oğlan Babası/Annesi!
Hem Kız Hem Oğlan Babası/Annesi Olmaya Uygun Bir Ruh!
Senin Ebeveynlik Enerjin Farklı Bir Boyutta!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın