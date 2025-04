Verdiğin Vibe’a Göre Kızın mı Olacak Oğlun mu?

Senin enerjin, dengeli ve çok yönlü bir ebeveyn olacağını gösteriyor. Hem şefkatli hem de eğlencelisin, hem disiplinli hem de anlayışlısın. Bu da seni hem bir kız hem de bir oğlan ebeveyni olmaya uygun kılıyor! Sen çocuklarının duygusal gelişimine önem verirken, aynı zamanda onların bireysel özgürlüğünü destekleyen bir ebeveyn olacaksın. Kızın için duygusal bir dayanak, oğlun için bir macera arkadaşı olabilirsin. İkisiyle de sağlam bir bağ kuracak, onların farklı karakterlerini destekleyecek ve her zaman yanlarında olacaksın. Gelecekte çocukların sana her konuda danışabilecekleri, onlara hem rehberlik eden hem de her durumda destek olan bir ebeveyn olarak seni hatırlayacaklar. Onlar için sadece bir anne/baba değil, hayatlarındaki en önemli güç kaynağı olacaksın!