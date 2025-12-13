Vefat Etmeden Önce Yakınlarını Bekleyen Hastaların Yürek Burkan Hikayeleri
X’te zaman zaman denk gelinen bazı paylaşımlar var ki insanı durup uzun uzun düşündürüyor. Vefat etmeden önce yakınlarını görmek isteyen hastaların hikayeleri, kelimelerle anlatılması zor duygular barındırdı. Kimi saatlerce kapıdan gelecek adımı bekledi, kimi son kez görmek istedi.
İşte okurken yüreğinizi burkacak o alıntılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında her şey, bu gönderi ile başladı. Yoğun bakımda yaşadıklarını anlatan kadına, yüzlerce alıntı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra kullanıcılar da birer birer kendi hikayelerini anlatmaya başladı, okurken boğaz düğümletti.
İşte her biri birbirinden üzücü son hikayeler...
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
En azından sonunu mutlu bitirelim...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
oluyo lan hakkaten rahmetli babanem kötü dediler diyarbakırda babama uçak bulamadık ilk otobüse bindi gitti mecburen 20 saat nerdeyse gitti odaya girdim görd... Devamını Gör
başınız sağolsun allah sabır versin büyük acı cennette olsun bende yaşadım aynı durumu 😥😥😥
Babam 4. evre akciğer kanseriydi. Son nefesini vermeden önce elinden tutup alanını öpmüştüm yüzüme gülümsemişti. Odadan çıkarken içimden bir ses dön tekrar s... Devamını Gör
dip not. Kaç yaşında olursanız olun insan anne veya babasını kaybettiği gün büyümüş oluyor.
Ölümünü beklediğiniz biriyle ölmeden evvel konuşmak veya bir anda o haberi almak... Ne fark var ki arada netice ölüm degilmi yok artık o... Yanında olup son ... Devamını Gör