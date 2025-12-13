onedio
Vefat Etmeden Önce Yakınlarını Bekleyen Hastaların Yürek Burkan Hikayeleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 15:07

X’te zaman zaman denk gelinen bazı paylaşımlar var ki insanı durup uzun uzun düşündürüyor. Vefat etmeden önce yakınlarını görmek isteyen hastaların hikayeleri, kelimelerle anlatılması zor duygular barındırdı. Kimi saatlerce kapıdan gelecek adımı bekledi, kimi son kez görmek istedi.

İşte okurken yüreğinizi burkacak o alıntılar...

Aslında her şey, bu gönderi ile başladı. Yoğun bakımda yaşadıklarını anlatan kadına, yüzlerce alıntı geldi.

twitter.com

Daha sonra kullanıcılar da birer birer kendi hikayelerini anlatmaya başladı, okurken boğaz düğümletti.

twitter.com

İşte her biri birbirinden üzücü son hikayeler...

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

En azından sonunu mutlu bitirelim...

twitter.com

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
okisi

oluyo lan hakkaten rahmetli babanem kötü dediler diyarbakırda babama uçak bulamadık ilk otobüse bindi gitti mecburen 20 saat nerdeyse gitti odaya girdim görd... Devamını Gör

nazifegurergil1957

başınız sağolsun allah sabır versin büyük acı cennette olsun bende yaşadım aynı durumu 😥😥😥

Metin

Babam 4. evre akciğer kanseriydi. Son nefesini vermeden önce elinden tutup alanını öpmüştüm yüzüme gülümsemişti. Odadan çıkarken içimden bir ses dön tekrar s... Devamını Gör

Metin

dip not. Kaç yaşında olursanız olun insan anne veya babasını kaybettiği gün büyümüş oluyor.

Cindirella Man

Ölümünü beklediğiniz biriyle ölmeden evvel konuşmak veya bir anda o haberi almak... Ne fark var ki arada netice ölüm degilmi yok artık o... Yanında olup son ... Devamını Gör