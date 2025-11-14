onedio
Uzman Doktor Uyardı! Ezilmiş Konserve Kutuları Ciddi Sorunlara Yol Açabilir

Uzman Doktor Uyardı! Ezilmiş Konserve Kutuları Ciddi Sorunlara Yol Açabilir

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2025 - 12:56

Çevre tıbbı alanında uzman olan Dr. Ashley Ennedy TikTok hesabından önemli uyarılarda bulunuyor. Son uyarısı ise çoğu kişinin görmezden geldiği ezilmiş, hasar görmüş veya formunu koruyamayan konserve yiyecekler. Amerikalı doktor hasarlı konserve kutularından yiyecek tüketmek konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Felce dahi yol açabilir

Dr. Ennedy, konserve kutulardaki hasarlı bölgelerin hava geçirme ihtimalini ve bu durumu,nadir nadir görülen ancak ölümcül bir gıda zehirlenmesi olan botulizme neden olabilecek bakteriler için ortam sağladığını belirtti. Bu bakterinin bir özelliği de sinir sistemini etkileyip felce dahil yol açması.

Normal gözüken tehlike

Bu tip zehirlenmelerin en tehlikeli yanı ise yiyecekte görülmemesi, koklanmaması ve tadının ayırt edilememesi. Yani, konservenin içindeki ürün tamamen normal görünebilir tadında sorun olmayabilir ve bu da tehlikeden haberdar olmamanızı sağlar. 

Botulizmin belirtileri şunlar; 

*Göz kapaklarında düşme

*Çift veya bulanık görme

*Ağız kuruluğu

*Konuşma bozukluğu (peltek konuşma)

*Yutma güçlüğü

*Nefes almada zorluk

*Kol ve bacaklarda halsizlik veya felç

*Mide bulantısı ve kusma

Peki bu tehlikeye karşı ne yapmalı?

Doktor Ennedy 'Kutu şişkinse, ezikse veya kapak ya da dikiş yerlerinde bir hasar varsa atın. Riske değmez,' tavsiyesinde bulunuyor.

