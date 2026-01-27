Ünlü Futbolcunun Acı Günü! Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin Babası Hayatını Kaybetti
Beşiktaş'ın sezon başı Leicester City'den kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi'nin babası hayatını kaybetti. Trafik kazasının ardından kurtarılamayan Sunday Ndidi için kulübü Beşiktaş bir başsağlığı mesajı gönderdi. Ünlü futbolcu babasının vefatının ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın paylaşımı böyleydi
Ndidi babasına Instagram hesabı üzerinden böyle veda etti.
