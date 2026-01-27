onedio
Ünlü Futbolcunun Acı Günü! Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin Babası Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2026 - 17:34

Beşiktaş'ın sezon başı Leicester City'den kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi'nin babası hayatını kaybetti. Trafik kazasının ardından kurtarılamayan Sunday Ndidi için kulübü Beşiktaş bir başsağlığı mesajı gönderdi. Ünlü futbolcu babasının vefatının ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın paylaşımı böyleydi

'Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.  

Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.'

Ndidi babasına Instagram hesabı üzerinden böyle veda etti.

'Bu sabah beni sesindeki heyecanla aradın ama içten içe bana veda ediyordun...

Konuştuklarımız ne olacak peki? Bir daha hiç konuşmayacak mıyız, geriye sadece anılar mı kalacak?

Milli takımda attığım ilk golümde senin için o papilo dansını bile yapmıştım ama sen işte böyle çekip gittin.'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
