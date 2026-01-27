Formula 1 Efsanesi Michael Schumacher Tedaviye Yanıt Verdi

57 yaşındaki Schumacher artık tekerlekli sandalyede oturabiliyor ve İspanya'nın Mallorca kentindeki malikânesinde etrafında dolaştırılabiliyor. Bakım ekibi ve fizyoterapistler tarafından tekerlekli sandalye ile gezdirildiği belirtiliyor.

Özellikle eşi Corinna Schumacher ve çok sınırlı sayıda yakın dostu dışında durumu hakkında neredeyse hiçbir detay paylaşılmıyor; Schumacher'in sağlığı yıllardır sıkı bir gizlilik perdesi arkasında tutuluyor.

24 saat profesyonel bir ekip tarafından gözetim altında tutulan Alman pilotun halen daha yürüyemediği ve konuşma yeteneğinin büyük ölçüde kısıtlı olduğu belirtilse de yatağa bağımlı olmaktan kurtulması ailesi ve sevenleri için iyi bir haber olarak görüldü.