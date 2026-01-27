Formula 1 Efsanesi Michael Schumacher Tedaviye Yanıt Verdi
Özellikle Ferrari takımıyla özdeşleşen ve kazandığı şampiyonluklarla bir motor sporları efsanesi haline gelen Alman F1 pilotu Michael Schumacher'den yeni bir haber geldi. Daily Mail'in spor muhabiri Jonathan McEvoy'un aktardığına göre efsane pilot artık yatağa bağımlı değil ve tekerlekli sandalyede oturabiliyor.
2013 yılında geçirdiği ağır kazanın ardından Alman pilot hakkında pek haber alınamamıştı.
Ancak Daily Mail'in özel haberine göre efsaneden yeni bir haber var.
