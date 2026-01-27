onedio
Formula 1 Efsanesi Michael Schumacher Tedaviye Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2026 - 17:00

Özellikle Ferrari takımıyla özdeşleşen ve kazandığı şampiyonluklarla bir motor sporları efsanesi haline gelen Alman F1 pilotu Michael Schumacher'den yeni bir haber geldi. Daily Mail'in spor muhabiri Jonathan McEvoy'un aktardığına göre efsane pilot artık yatağa bağımlı değil ve tekerlekli sandalyede oturabiliyor.

2013 yılında geçirdiği ağır kazanın ardından Alman pilot hakkında pek haber alınamamıştı.

Ailesinin büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü tedaviden veya Schumacher'in özel hayatından da uzun yıllar boyunca bir görsel medyaya yansımamıştı. Geçtiğimiz yıl kızı Gina-Maria'nın düğününe katıldığı iddia edilse de bu ünlü pilotun çevresi tarafından yalanlanmıştı.

Ancak Daily Mail'in özel haberine göre efsaneden yeni bir haber var.

57 yaşındaki Schumacher artık tekerlekli sandalyede oturabiliyor ve İspanya'nın Mallorca kentindeki malikânesinde etrafında dolaştırılabiliyor. Bakım ekibi ve fizyoterapistler tarafından tekerlekli sandalye ile gezdirildiği belirtiliyor.

Özellikle eşi Corinna Schumacher ve çok sınırlı sayıda yakın dostu dışında durumu hakkında neredeyse hiçbir detay paylaşılmıyor; Schumacher'in sağlığı yıllardır sıkı bir gizlilik perdesi arkasında tutuluyor.

24 saat profesyonel bir ekip tarafından gözetim altında tutulan Alman pilotun halen daha yürüyemediği ve konuşma yeteneğinin büyük ölçüde kısıtlı olduğu belirtilse de yatağa bağımlı olmaktan kurtulması ailesi ve sevenleri için iyi bir haber olarak görüldü.

