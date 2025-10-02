Ümit Özat, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Devin Özek Arasında Yaşananları Anlattı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın gelişi camiada yeni bir hava yarattı. Ali Koç döneminde anlaşılan profesyonel isimlere şu ana dek dokunmayan Saran, hem sportif direktör Devin Özek hem de teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam ediyor.

Saran'ın takım içinde sürekli futbolcular ve profesyonellerle temas içinde olduğu bilgisi kamuoyuna yansırken zaman zaman gergin anların da yaşandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat da Sky Spor da Devin Özek ve Sadettin Saran arasında yaşanan bir tartışmayı aktardı.

Özat, “Bu görüntünün öncesinde bir tartışma geçtiği konuşuluyor. Devin Özek ile başkan arasında bir konuşma geçmiş. 'Bu takımı siz kurdunuz, bu transferler böyle' diye serzenişte bulunmuş, fırça atmış Devin'e.” dedi.