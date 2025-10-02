onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Ümit Özat, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Devin Özek Arasında Yaşananları Anlattı

Ümit Özat, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Devin Özek Arasında Yaşananları Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.10.2025 - 00:20

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın gelişi camiada yeni bir hava yarattı. Ali Koç döneminde anlaşılan profesyonel isimlere şu ana dek dokunmayan Saran, hem sportif direktör Devin Özek hem de teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam ediyor. 

Saran'ın takım içinde sürekli futbolcular ve profesyonellerle temas içinde olduğu bilgisi kamuoyuna yansırken zaman zaman gergin anların da yaşandığı iddia edildi. 

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat da Sky Spor da Devin Özek ve Sadettin Saran arasında yaşanan bir tartışmayı aktardı. 

Özat, “Bu görüntünün öncesinde bir tartışma geçtiği konuşuluyor. Devin Özek ile başkan arasında bir konuşma geçmiş. 'Bu takımı siz kurdunuz, bu transferler böyle' diye serzenişte bulunmuş, fırça atmış Devin'e.” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ümit Özat ikili arasında tartışma yaşandığını aktardı.

Devin Özek, Ali Koç döneminde göreve getirilmişti.

Devin Özek, Ali Koç döneminde göreve getirilmişti.

Özek, teknik direktör seçiminden birçok ismin Fenerbahçe'ye transferine kadar birçok konuda yetki sahibi bir isim olarak öne çıktı. 

Zaman zaman kamuoyunda transferler konusunda Özek'e tepkiler artsa da Saran şu ana dek Tedesco ve Özek'in arkasında durduğunu gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın