Hatırlayanları Nostalji Turuna Çıkaracak Twitter Tarihinin En Acayip Olayları
Bir süredir X olarak andığımız Twitter uzun yıllardır hayatımızda. Özellikle pandemiden sonra yoğun ilgi gösterilen, Elon Musk'ın satın almasının ardından para kazanma imkanı sağlayan ve etkileşimlerin daha da arttığı mecranın ilk hallerini bilenler biliyor. Kalıp paylaşımların daha az yapılmadığı ilk dönemlerde yaşananlar da ara sıra insanların aklına geliyor. Peki Twitter tarihindeki en acayip olaylar neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk paylaşım şöyleydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak mecra oldum olası bir çokbilmiş mekanıydı.
Şerif Faysal Yıldırım'ın komplo teorisi ise uzun yıllar konuşuldu.
Henüz yeni olsa da Selahattin Demirtaş Özgür Demirtaş olayı da uzun yıllar hafızalarda kalacak.
Fenomen Halil Söyletmez'in kavga için gittiği Beşiktaş Meydanı'nda ekilmesi de akıllara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylin Aslım olayı da oldukça eski.
Killa Hakan'ın challange'ı kabul etmesi de hafızalarda.
Görmemiş olabilir mi?
Trump'ın herkese otomatik mesaj atması da bu haberle ortaya çıkmıştı.
Ukrayna'ya taktik veren Türk de epey konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Öykünün enayisi" olayı ise 5 yıl öncesinin popüler konusuydu.
İki adet de bonus ekleyelim.
Sizin aklınıza gelen en ilginç olay hangisi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın