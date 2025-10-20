onedio
Hatırlayanları Nostalji Turuna Çıkaracak Twitter Tarihinin En Acayip Olayları

Oğuzhan Kaya
20.10.2025 - 09:16

Bir süredir X olarak andığımız Twitter uzun yıllardır hayatımızda. Özellikle pandemiden sonra yoğun ilgi gösterilen, Elon Musk'ın satın almasının ardından para kazanma imkanı sağlayan ve etkileşimlerin daha da arttığı mecranın ilk hallerini bilenler biliyor. Kalıp paylaşımların daha az yapılmadığı ilk dönemlerde yaşananlar da ara sıra insanların aklına geliyor. Peki Twitter tarihindeki en acayip olaylar neler?

İlk paylaşım şöyleydi.

twitter.com

Ancak mecra oldum olası bir çokbilmiş mekanıydı.

twitter.com

Şerif Faysal Yıldırım'ın komplo teorisi ise uzun yıllar konuşuldu.

twitter.com

Olayın detayları burada...

Henüz yeni olsa da Selahattin Demirtaş Özgür Demirtaş olayı da uzun yıllar hafızalarda kalacak.

twitter.com

Fenomen Halil Söyletmez'in kavga için gittiği Beşiktaş Meydanı'nda ekilmesi de akıllara geldi.

twitter.com
Aylin Aslım olayı da oldukça eski.

twitter.com

Killa Hakan'ın challange'ı kabul etmesi de hafızalarda.

twitter.com

Görmemiş olabilir mi?

twitter.com

Trump'ın herkese otomatik mesaj atması da bu haberle ortaya çıkmıştı.

twitter.com

Ukrayna'ya taktik veren Türk de epey konuşulmuştu.

twitter.com

Hatta Ukrayna paylaşımdan uzun süre sonra benzer bir operasyon yaptı.

"Öykünün enayisi" olayı ise 5 yıl öncesinin popüler konusuydu.

twitter.com

İki adet de bonus ekleyelim.

Sizin aklınıza gelen en ilginç olay hangisi?

