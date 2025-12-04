Türkiye’nin En Çok Dinlenen Şarkıları Listesine Yalnızca Bir Kadın Sanatçı Girebildi

2025 yılının en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları açıklandı. İlk 10’a bakıldığında aynı sanatçıların birkaç şarkısının olduğu görülürken asıl dikkat çeken yalnızca bir kadın sanatçının listede yer almasıydı. O kadın sanatçı Aleyna Tilki’ydi. Tek kadın sanatçı oluşuna attığı tweetle duygularını belirtti. Gelin detaylara geçelim!