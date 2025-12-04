onedio
Türkiye'nin En Çok Dinlenen Şarkıları Listesine Yalnızca Bir Kadın Sanatçı Girebildi

Türkiye’nin En Çok Dinlenen Şarkıları Listesine Yalnızca Bir Kadın Sanatçı Girebildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 17:39

2025 yılının en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları açıklandı. İlk 10’a bakıldığında aynı sanatçıların birkaç şarkısının olduğu görülürken asıl dikkat çeken yalnızca bir kadın sanatçının listede yer almasıydı. O kadın sanatçı Aleyna Tilki’ydi. Tek kadın sanatçı oluşuna attığı tweetle duygularını belirtti. Gelin detaylara geçelim!

Aleyna Tilki, benzersiz sesi ve yorumuyla dinleyenleri büyülemeyi başaran isimlerden.

Aleyna Tilki, benzersiz sesi ve yorumuyla dinleyenleri büyülemeyi başaran isimlerden.

2025’in en çok dinlenen şarkılarında da ilk 10’da yer almayı başardı. Listede Blok3, Semicenk, Poizi gibi yeni nesil şarkıcılar da vardı.

İşte 2025’in en çok dinlenen şarkıları 👇

  • Sevmeyi Denemedin - BLOK3

  • Sen Kaldın - Semicenk

  • Keşke - BLOK3, Ati242

  • Sonbahar - Era7capone, Poizi, Snow

  • Sana Güvenmiyorum - Dedublüman, Aleyna Tilki

  • Çıkar Biri Karşıma - Poizi, Era7capone, Snow

  • Gözlerinden Gözlerine - Semicenk

  • Git - BLOK3

  • Italy Forma - Ati242

  • Napıyosun Mesela? - BLOK3

Güzel sanatçı, listede tek kadın olarak yer aldığını görünce aşağıdaki tweeti attı. 👇

Güzel sanatçı, listede tek kadın olarak yer aldığını görünce aşağıdaki tweeti attı. 👇
twitter.com

“Awww tek kadın olarak çiçek gibi açmışım listede 😛💗💓”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
