Türkiye’nin En Çok Dinlenen Şarkıları Listesine Yalnızca Bir Kadın Sanatçı Girebildi
2025 yılının en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları açıklandı. İlk 10’a bakıldığında aynı sanatçıların birkaç şarkısının olduğu görülürken asıl dikkat çeken yalnızca bir kadın sanatçının listede yer almasıydı. O kadın sanatçı Aleyna Tilki’ydi. Tek kadın sanatçı oluşuna attığı tweetle duygularını belirtti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aleyna Tilki, benzersiz sesi ve yorumuyla dinleyenleri büyülemeyi başaran isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel sanatçı, listede tek kadın olarak yer aldığını görünce aşağıdaki tweeti attı. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın