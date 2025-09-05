onedio
Türkiye - Japonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 08:51

Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD’yi 3-1 mağlup eden milli takımımız, büyük bir başarıya imza attı. Şimdi gözler yarı finaldeki Japonya karşılaşmasına çevrildi. Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın yönettiği Japonya, Filenin Sultanları’nın rakibi olacak. 

Peki Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Japonya Voleybol Maçı Ne Zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Özellikle ABD karşısında ortaya koyduğu güçlü oyunla dikkat çeken milli takımımızın Japonya karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

Türkiye - Japonya Voleybol Maçı Saat Kaçta?

Filenin Sultanları’nın yarı finalde Japonya ile oynayacağı karşılaşma Türkiye saatiyle 11.30’da başlayacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

Türkiye - Japonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Japonya yarı final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler maçı şifresiz şekilde takip edebilecek.

