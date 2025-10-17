Türkiye’deki Masonların Lideri, Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver Gözaltına Alındı
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Profesör Doktor Remzi Sanver Can Holding'e düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. Sanver, aynı zamanda Galatasaray futbol takımının eski basın sözcüsü ve Bilgi Üniversitesi’nin de eski rektörü.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan Can Holding operasyonunda bu sabah 2. dalga yaşandı.
Gözaltına alınan isimler arasında Remzi Sanver de yer aldı.
