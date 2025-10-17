onedio
Türkiye’deki Masonların Lideri, Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.10.2025 - 09:44 Son Güncelleme: 17.10.2025 - 09:46

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Profesör Doktor Remzi Sanver Can Holding'e düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. Sanver, aynı zamanda Galatasaray futbol takımının eski basın sözcüsü ve Bilgi Üniversitesi’nin de eski rektörü.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Can Holding operasyonunda bu sabah 2. dalga yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nce aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam (26) şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Şüphelilerin şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

Gözaltına alınan isimler arasında Remzi Sanver de yer aldı.

Gözaltına alınan 26 kişiden biri de Remzi Sanver. Gözaltına alınan eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı. Ayrıca Remzi Sanver, Galatasaray’da da yöneticilik de yapmıştı. Sanver, kamuoyuna masonluğu tanıtması ile tanınan bir isimdi. Sanver'in aynı zamanda halen Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde (CNRS) araştırma profesörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirip doktorasını da burada yapan Sanver, matematiğin sosyal bilimlere uygulanması üzerine çalışmaları bulunuyor.

