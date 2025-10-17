Türkiye’deki Masonların Lideri, Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver Gözaltına Alındı

Gözaltına alınan 26 kişiden biri de Remzi Sanver. Gözaltına alınan eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı. Ayrıca Remzi Sanver, Galatasaray’da da yöneticilik de yapmıştı. Sanver, kamuoyuna masonluğu tanıtması ile tanınan bir isimdi. Sanver'in aynı zamanda halen Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde (CNRS) araştırma profesörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirip doktorasını da burada yapan Sanver, matematiğin sosyal bilimlere uygulanması üzerine çalışmaları bulunuyor.