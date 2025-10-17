Can Holding’e Yeni Operasyon: Kenan Tekdağ Yeniden Gözaltında: 35 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Geçtiğimiz haftalarda yapılan Can Holding operasyonunda bu sabah 2. dalga yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nce aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam (26) şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyon düzenlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın