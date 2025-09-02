Türkçe Pop ile Dolu Bir Liste İçin Eklemeniz Gereken Şarkılar
Toplanın ihtiyacınız olan, her an o enerjiyi yükseltmenizi sağlayacak, bağıra çağıra eşlik edebileceğiniz en iyi Türkçe pop listesini oluşturuyoruz. Bu listeyi oluşturmak için ihtiyacınız olan şey tabii ki zamanı hiç geçmeyen hepimizin çok sevdiği, o en iyi Türkçe pop şarkıları. Hazırsak hadi başlıyoruz!
1. Tarkan - Şımarık
2. Tarkan - Aşk
3. Sertab Erener - Everyway That I Can
4. Tarkan - Dudu
5. Kenan Doğulu - Baş Harfi Be
6. Sezen Aksu - Hadi Bakalım
7. Tarkan - Kuzu Kuzu
8. Sezen Aksu - Rakkas
9. Ajda Pekkan - O Benim Dünyam
10. Burak Kut - Yaşandı Bitti
11. Mustafa Sandal - Aya Benzer
