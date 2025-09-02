onedio
Türkçe Pop ile Dolu Bir Liste İçin Eklemeniz Gereken Şarkılar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 15:31

Toplanın ihtiyacınız olan, her an o enerjiyi yükseltmenizi sağlayacak, bağıra çağıra eşlik edebileceğiniz en iyi Türkçe pop listesini oluşturuyoruz. Bu listeyi oluşturmak için ihtiyacınız olan şey tabii ki zamanı hiç geçmeyen hepimizin çok sevdiği, o en iyi Türkçe pop şarkıları. Hazırsak hadi başlıyoruz!

1. Tarkan - Şımarık

2. Tarkan - Aşk

3. Sertab Erener - Everyway That I Can

4. Tarkan - Dudu

5. Kenan Doğulu - Baş Harfi Be

6. Sezen Aksu - Hadi Bakalım

7. Tarkan - Kuzu Kuzu

8. Sezen Aksu - Rakkas

9. Ajda Pekkan - O Benim Dünyam

10. Burak Kut - Yaşandı Bitti

11. Mustafa Sandal - Aya Benzer

