TOKİ Açık Artırma Konut Satışı Ne Zaman? TOKİ Açık Artırma Konutların Satılacağı Şehirler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 11:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar ve yatırımcılar için yeni konut satışlarına hazırlanıyor. 28 ilde yapılacak açık artırma ile alıcılar, en az 100 bin lira teminat yatırarak ihaleye katılabilecek. Bazı konutlar hemen teslim edilirken, bazıları için teslim süresi 36 aya kadar uzayacak. İşte açık artırmanın tarihi, katılım şartları ve konutların satılacağı iller...

TOKİ Açık Artırma Konut Satışı Ne Zaman?

TOKİ’nin duyurusuna göre açık artırma yöntemiyle yapılacak konut satışları 15 Ekim’de başlayacak. Satışlar, farklı illerde bulunan konutlar için belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, ihale öncesinde belirlenen teminat bedelini yatırarak açık artırmaya katılabilecek.

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkânı sunacak. Satışa çıkarılan konutların teslim süresi ise bulunduğu ile göre değişiklik gösteriyor. Bazı projelerde daireler hemen teslim edilecek, bazı illerde ise teslim süresi 36 aya kadar uzayacak.

TOKİ Açık Artırma Katılım Bedeli

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri konutun muhammen bedeline göre katılım teminatı yatırması gerekiyor. En düşük teminat bedeli 100 bin TL olarak belirlendi.

  • Muhammen bedeli 1.999.999 TL’ye kadar olanlar için: 100.000 TL

  • 2.000.000 – 2.999.999 TL arası olanlar için: 200.000 TL

  • 3.000.000 – 5.999.999 TL arası olanlar için: 300.000 TL

  • 6.000.000 – 11.999.999 TL arası olanlar için: 700.000 TL

  • 12.000.000 TL ve üzeri için: 1.000.000 TL

TOKİ Hangi İllerde Konut Satışı Yapacak?

TOKİ’nin 15 Ekim’de başlayacak açık artırmasında toplam 28 ilde konut satışı gerçekleştirilecek. Açık artırma yöntemiyle satılacak konutların bulunduğu iller şu şekilde açıklandı:

