TOKİ Açık Artırma Konut Satışı Ne Zaman? TOKİ Açık Artırma Konutların Satılacağı Şehirler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar ve yatırımcılar için yeni konut satışlarına hazırlanıyor. 28 ilde yapılacak açık artırma ile alıcılar, en az 100 bin lira teminat yatırarak ihaleye katılabilecek. Bazı konutlar hemen teslim edilirken, bazıları için teslim süresi 36 aya kadar uzayacak. İşte açık artırmanın tarihi, katılım şartları ve konutların satılacağı iller...