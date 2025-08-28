onedio
TFF Başkanı’nın Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Rakibi Liverpool İçin Söyledikleri Goygoyculara Malzeme Oldu

28.08.2025 - 20:49

Monaco’da yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kura çekimi sonrasında TRT Spor canlı yayınında kurayı değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Liverpool takımı hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı, temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

İlk kez denenecek olan lig formatında her takım 8 farklı takımla tek maç yapacak. Temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri; Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo Glimt, Ajax, Monaco, Union SG oldu.

Kura çekimi sonrası TFF Başkanı’nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kura çekimi sonrasında TRT Spor’a yaptığı açıklamada sarı kırmızılı takımın rakiplerini değerlendirdi. Hacıosmanoğlu’nun açıklamasında Liverpool için kullandığı 'Galatasaray 1. torbadan güzel kura çekti. Liverpool, eski Liverpool değil” sözleri sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu.

