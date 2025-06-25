Tercihlerine Göre İzlemen Gereken K-Drama!
Hayat bazen sıkıcı ve sıradan hissettirdiğinde, imdadımıza K-Dramalar yetişiyor! Ancak sayısız dizi arasından hangisini izlemen gerektiğine karar vermek bazen zor olabilir. Bu testte sana 15 farklı soru soracağız ve verdiğin cevaplara göre senin için en uygun K-Drama'yı seçeceğiz. Romantik mi olsun, gizemli mi, yoksa tarihi mi? Hadi gel, senin ruh haline en uygun diziyi birlikte bulalım!
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1. Bir dizide seni en çok etkileyen unsur nedir?
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2. Günün sonunda nasıl bir atmosferde dizi izlemek istersin?
3. Bir karakterde seni en çok etkileyen özellik?
4. Hayatının şu anki ruh hali hangisine yakın?
5. Hangisi seni daha çok çeker?
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6. Aşağıdakilerden hangisini daha çok seversin?
7. Hafta sonu planın genelde nasıldır?
8. En sevdiğin dizi türü hangisi?
9. Kendini en çok hangi cümleyle tanımlarsın?
10. Aşkı nasıl tanımlarsın?
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“It’s Okay to Not Be Okay”
“Crash Landing on You”
“Extraordinary Attorney Woo”
“Flower of Evil”
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