Sen Hangi Cartoon Network Çizgi Filmisin?
Cartoon Network’ün birbirinden çılgın, eğlenceli ve absürt çizgi filmleriyle büyüyenlerden misin? Yoksa hâlâ fırsat buldukça izleyip çocuk ruhunu canlı tutanlardan mı? Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bol kahkahalı, zaman zaman anlamlı mesajlar içeren bu dizilerden hangisi senin ruhunun tam karşılığı? Bu testte karakter özelliklerine göre seni en çok yansıtan çizgi filmi söylüyoruz!
Hazırsan başla!
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1. En sık hissettiğin duygu nedir?
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2. Bir sabah uyandın ve dünyada kimse kalmamış. İlk işin ne olurdu?
3. En çok hangi tür arkadaşlarla iyi anlaşırsın?
4. Hayat felsefeni bir kelimeyle özetle desek?
5. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
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6. En yakın arkadaşının seni tanımlayan ilk kelimesi ne olurdu?
7. Zaman yolculuğu yapsan hangi döneme gitmek isterdin?
8. En sevdiğin tatlı?
9. Bir cümlede seni anlat:
10. Hangi renk seni yansıtır?
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Adventure Time
Gumball
Sürekli Dizi
Ben 10
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