Tepeden Tırnağa Tam Not: Ödül Gecesine Katılan jennifer Lopez'in Güzelliğini Görenler Övmelere Doyamadı!

JLo, “If You Had My Love” ve “Waiting for Tonight” gibi hitlerle bir pop ve R&B yıldızı haline geldi. 2001 yılında çıkan J.Lo albümü onu uluslararası bir tanınırlık sağladı. Hem Latin esintili dans parçaları hem de duygusal ritimlerle çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı kendisi.

Bunun yanı sıra Ben Affleck ile yaşadığı bir öyle bir böyleli aşkı ve sevdalı halleriyle de çok konuşuldu kendisi. İkili yıllar sonra birbirlerine kavuşup yeniden ilanıaşk etmişti ki balonlu kalpler bir anda sönüverdi. İkili anlaşmazlıkların ardından boşanma kararı aldı. JLo bu boşanmanın ardından kendime yeni bir ben lazım dercesine bir stil değişimine gitti. Jlo, kendine yakışan ne varsa yaptı ve her zamanki gibi diyetine, sporuna özen göstermeye devam etti.