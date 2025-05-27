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Tepeden Tırnağa Tam Not: Ödül Gecesine Katılan jennifer Lopez'in Güzelliğini Görenler Övmelere Doyamadı!

Tepeden Tırnağa Tam Not: Ödül Gecesine Katılan jennifer Lopez'in Güzelliğini Görenler Övmelere Doyamadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 20:39

55 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez (JLo), American Music Awards'a katıldı. Jennifer Lopez'in çekici aurası, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ise çok konuşuldu. 

Ödül gecesinden önce basına poz veren JLo'nun değim yerindeyse havası bin beş yüzdü! Güzeldi ve bunun farkındaydı! Sosyal medyada o anları gören kullanıcılar, JLo'yu övmelere doyamadı.

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Bir aslan burcu olarak Jennifer Lopez, ışıltılı elbiseleri ve muhteşem dans şovlarıyla müzik-eğlence dünyasını tartışmasız en iyilerinden birisi.

Bir aslan burcu olarak Jennifer Lopez, ışıltılı elbiseleri ve muhteşem dans şovlarıyla müzik-eğlence dünyasını tartışmasız en iyilerinden birisi.

JLo, “If You Had My Love” ve “Waiting for Tonight” gibi hitlerle bir pop ve R&B yıldızı haline geldi. 2001 yılında çıkan J.Lo albümü onu uluslararası bir tanınırlık sağladı. Hem Latin esintili dans parçaları hem de duygusal ritimlerle çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı kendisi. 

Bunun yanı sıra Ben Affleck ile yaşadığı bir öyle bir böyleli aşkı ve sevdalı halleriyle de çok konuşuldu kendisi. İkili yıllar sonra birbirlerine kavuşup yeniden ilanıaşk etmişti ki balonlu kalpler bir anda sönüverdi. İkili anlaşmazlıkların ardından boşanma kararı aldı. JLo bu boşanmanın ardından kendime yeni bir ben lazım dercesine bir stil değişimine gitti. Jlo, kendine yakışan ne varsa yaptı ve her zamanki gibi diyetine, sporuna özen göstermeye devam etti.

55 yaşındaki Jennifer Lopez, American Music Awards gecesi başlarken, basına poz verdi. Kendisi adeta bir ateş misali görenleri yaktı geçti.

55 yaşındaki Jennifer Lopez, American Music Awards gecesi başlarken, basına poz verdi. Kendisi adeta bir ateş misali görenleri yaktı geçti.

Nude elbisesi, kendinden emin tavırları ve fit görünümüyle JLo yine bildiğimiz gibiydi aslında. Fakat biliyorsunuz ki kendisini her gördüğümüzde büyülenmemek elde değil!

JLo'nun kameralar önünde aurasını konuşturduğu anlar ise bu şekildeydi.

Jennifer Lopez'in görüntüsüne gelen yorumlardan bazıları👇

Jennifer Lopez'in görüntüsüne gelen yorumlardan bazıları👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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