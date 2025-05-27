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Şampiyonluk Kutlamasında Yoktu: İrem Derici, Takipçisine Verdiği Yanıtla Galatasaray'a İnceden Sitem Etti!

Şampiyonluk Kutlamasında Yoktu: İrem Derici, Takipçisine Verdiği Yanıtla Galatasaray'a İnceden Sitem Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 19:05

Polemiklerin ve dobra cevapların kadını olarak tanıdığımız İrem Derici, yine takipçisinin sorusuna verdiği dürüst yanıtla dikkat çekmeyi başardı!

Bu yıl, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, Yenikapı'da gerçekleşen bir törenle kutlamalarını gerçekleştirmişti. Şampiyonluk kutlamalarında göremediğimiz İrem Derici'ye 'neden' sorusu sorulunca verdiği yanıt, dikkat çekti.

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Bu seneki şampiyonluklarıyla beraber Süper Lig'de 25. kez kupa kaldıran sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da gerçekleşen bir törenle zaferlerini kutlamıştı.

Bu seneki şampiyonluklarıyla beraber Süper Lig'de 25. kez kupa kaldıran sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da gerçekleşen bir törenle zaferlerini kutlamıştı.

Blok3, Emircan İğrek ve Atiye gibi pek çok isim de o kutlamadaydı. Enbe Orkestrası da aynı kutlamada sahneye çıkmış, 'Aşkın Olayım' performanslarıyla ne yazık ki epey eleştirilmişlerdi.

Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine ortak olan ve kutlamalarda görmeye alışık olduğumuz simalardan birisi de İrem Derici, biliyorsunuz.

Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine ortak olan ve kutlamalarda görmeye alışık olduğumuz simalardan birisi de İrem Derici, biliyorsunuz.

Kendisi 2019 senesinde gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarında sahne alan isimlerden biri olmuştu. 

Bu sene Coşkun Sabah, kutlama programı listesinde çıkartılmadan önce, davetli isimler özelinde 'Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, Anılar mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?' demişti.

Doğma büyüme Galatasaraylı olduğunu söyleyen İrem Derici, tuttuğu takıma bir nebze darılmış olacak ki paylaşımına gelen onca yorum arasından bir tanesine cevap verdi.

Doğma büyüme Galatasaraylı olduğunu söyleyen İrem Derici, tuttuğu takıma bir nebze darılmış olacak ki paylaşımına gelen onca yorum arasından bir tanesine cevap verdi.

Bir kullanıcı, İrem Derici'nin Yenikapı kutlamalarına neden gelmediğini sormuştu. Derici de, 'Çağırmadılar aşk bahçem' diyerek soruyu yanıtladı. Bunun üzerine takipçisi, 'Ayıp etmişler' dedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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