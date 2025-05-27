Şampiyonluk Kutlamasında Yoktu: İrem Derici, Takipçisine Verdiği Yanıtla Galatasaray'a İnceden Sitem Etti!
Polemiklerin ve dobra cevapların kadını olarak tanıdığımız İrem Derici, yine takipçisinin sorusuna verdiği dürüst yanıtla dikkat çekmeyi başardı!
Bu yıl, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, Yenikapı'da gerçekleşen bir törenle kutlamalarını gerçekleştirmişti. Şampiyonluk kutlamalarında göremediğimiz İrem Derici'ye 'neden' sorusu sorulunca verdiği yanıt, dikkat çekti.
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Bu seneki şampiyonluklarıyla beraber Süper Lig'de 25. kez kupa kaldıran sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da gerçekleşen bir törenle zaferlerini kutlamıştı.
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Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine ortak olan ve kutlamalarda görmeye alışık olduğumuz simalardan birisi de İrem Derici, biliyorsunuz.
Doğma büyüme Galatasaraylı olduğunu söyleyen İrem Derici, tuttuğu takıma bir nebze darılmış olacak ki paylaşımına gelen onca yorum arasından bir tanesine cevap verdi.
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