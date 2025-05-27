Mika Raun'u Görmek İçin Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya Giden Gençler Gözyaşlarını Tutamadı!

Arya Bektaş ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Mika Raun, şimdilerde kendi hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Arada imalı hikayeler paylaşsa da kendisi daha çok sevgilisine ve hayranlarına vakit ayırıyor.

Mika Raun'un genç hayranları onu görmek için Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gittiler. Gözyaşlarına boğulan gençler, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Mega Mag