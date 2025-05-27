Mika Raun'u Görmek İçin Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya Giden Gençler Gözyaşlarını Tutamadı!
Arya Bektaş ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Mika Raun, şimdilerde kendi hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Arada imalı hikayeler paylaşsa da kendisi daha çok sevgilisine ve hayranlarına vakit ayırıyor.
Mika Raun'un genç hayranları onu görmek için Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gittiler. Gözyaşlarına boğulan gençler, sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Mega Mag
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Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ı illaki daha önce görmüşsünüzdür. Kendisi makyaj videolarıyla ön plana çıkan bir isim.
Bunun yanı sıra son dönemlerde Arya Bektaş ile yaşadığı çekişmeli süreçle gündeme gelen Mika Raun'u hayranları yalnız bırakmadı.
Bu paylaşıma gelen yorumlardan bazıları bu şekildeydi👇
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işte bu gurur! helal olsun size gençler. siz olduğunuz sürece biliyoruz ki...
Atam'in kastettiği gençler bunlar ise vay bize vaylar bize....
Bi 5 yaş daha büyüyün; o döktüğünüz göz yaşları için, kendinizden utanacaksınız eminim ki.