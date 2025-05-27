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Mika Raun'u Görmek İçin Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya Giden Gençler Gözyaşlarını Tutamadı!

Mika Raun'u Görmek İçin Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya Giden Gençler Gözyaşlarını Tutamadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 18:23

Arya Bektaş ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Mika Raun, şimdilerde kendi hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Arada imalı hikayeler paylaşsa da kendisi daha çok sevgilisine ve hayranlarına vakit ayırıyor.

Mika Raun'un genç hayranları onu görmek için Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gittiler. Gözyaşlarına boğulan gençler, sosyal medyada gündem oldu. 

Kaynak: Mega Mag

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Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ı illaki daha önce görmüşsünüzdür. Kendisi makyaj videolarıyla ön plana çıkan bir isim.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ı illaki daha önce görmüşsünüzdür. Kendisi makyaj videolarıyla ön plana çıkan bir isim.

Mika Raun, geçirdiği cinsiyet değiştirme sürecinden önce, özellikle TikTok'ta çektiği eğlendiren videolarla tanınmıştı. Operasyonun ardından kendini hissettiği şekilde ifade eden, stilini yenileyen ve adeta bambaşka birine dönüşen Mika Raun'un kitlesi ise zamanla giderek arttı. Kendisi bu sürecin ardından Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başladı. Çektiği makyaj videolarından reels oluşturup paylaşmaya odaklandı. 

Bunun yanı sıra sevgilisi Batu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mika Raun, bu aşkın sahte olduğu iddialarıyla epey zorlu günler yaşadı. Fakat ikili pes etmeyerek herkese aşklarının gerçekliğini ispat etti.

Bunun yanı sıra son dönemlerde Arya Bektaş ile yaşadığı çekişmeli süreçle gündeme gelen Mika Raun'u hayranları yalnız bırakmadı.

Bunun yanı sıra son dönemlerde Arya Bektaş ile yaşadığı çekişmeli süreçle gündeme gelen Mika Raun'u hayranları yalnız bırakmadı.

Mika'ya olan sevgilerini göstermek, onu bir kez olsun görebilmek adına birkaç genç Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gitti. Araçları olmadan kendi çabalarıyla Mika Raun'u görmeye çabalayan gençler sosyal medyada gündem oldu.

Bu paylaşıma gelen yorumlardan bazıları bu şekildeydi👇

Bu paylaşıma gelen yorumlardan bazıları bu şekildeydi👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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BB7

işte bu gurur! helal olsun size gençler. siz olduğunuz sürece biliyoruz ki...

R.

Atam'in kastettiği gençler bunlar ise vay bize vaylar bize....

Kar tanesi

Bi 5 yaş daha büyüyün; o döktüğünüz göz yaşları için, kendinizden utanacaksınız eminim ki.