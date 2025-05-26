Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a Yeşilçam'ın Güzelleri Günümüzde Nasıl Ayna Selfiesi Çekse Nasıl Oldurdu?
Teknolojinin saymakla bitmeyen nimetlerinden biri olan yapay zeka, yine yaptı yapacağını! @yapayzekacann isimli kullanıcı, 'Yeşilçam kadınlarını, gençliklerini bugün yaşasalar ve ayna selfiesi çekseler nasıl görünürlerdi'yi resmettirdi.
Gün geçtikçe gelişen yapay zeka teknolojisi, kendini her geçen gün geliştiriyor ve ortaya daha da gerçekçi fotoğraflar çıkartıyor.
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60'lı yıllar, Türk sinemasının ve "Yeşilçam"ın en parlak yıllarıydı. Birbirinden güzel, birbirinden yetenekli kadın oyuncularımız o dönemlerde birer 'yıldız' oldu.
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Filiz Akın👇
Fatma Girik👇
Gülşen Bubikoğlu👇
Hülya Koçyiğit👇
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Emel Sayın👇
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