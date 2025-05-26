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Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a Yeşilçam'ın Güzelleri Günümüzde Nasıl Ayna Selfiesi Çekse Nasıl Oldurdu?

Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a Yeşilçam'ın Güzelleri Günümüzde Nasıl Ayna Selfiesi Çekse Nasıl Oldurdu?

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 14:00

Teknolojinin saymakla bitmeyen nimetlerinden biri olan yapay zeka, yine yaptı yapacağını! @yapayzekacann isimli kullanıcı, 'Yeşilçam kadınlarını, gençliklerini bugün yaşasalar ve ayna selfiesi çekseler nasıl görünürlerdi'yi resmettirdi. 

Gün geçtikçe gelişen yapay zeka teknolojisi, kendini her geçen gün geliştiriyor ve ortaya daha da gerçekçi fotoğraflar çıkartıyor.

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60'lı yıllar, Türk sinemasının ve "Yeşilçam"ın en parlak yıllarıydı. Birbirinden güzel, birbirinden yetenekli kadın oyuncularımız o dönemlerde birer 'yıldız' oldu.

60'lı yıllar, Türk sinemasının ve "Yeşilçam"ın en parlak yıllarıydı. Birbirinden güzel, birbirinden yetenekli kadın oyuncularımız o dönemlerde birer 'yıldız' oldu.

Emel Sayın, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Gülşen Bubikoğlu ve daha nice güzel oyuncu Yeşilçam sinemasıyla hayatımızda unutulmaz bir yer edinmeyi başardı. Sayısız film çekildi, yetenekli oyuncularımız bir gün köylü kızı olurken bir gün burjuva oldular. Bizler, onları her haliyle severek hayranlıkla izledik. 

Her şey döneminde güzel, her dönemin kendine özgü bir havası var. Fakat merak ettik, Yeşilçam'ın göz bebekleri, güzeller güzeli oyuncuları bugünümüzde hala genç olsalar ve ayna selfiesi akımında bir fotoğraf çekilseler nasıl görünürdü? Cevabını @yapayzekacann isimli kullanıcı, yapay zekaya resmettirdi. Sonuçlar harikuladeydi!

Filiz Akın👇

Filiz Akın👇

Fatma Girik👇

Fatma Girik👇

Gülşen Bubikoğlu👇

Gülşen Bubikoğlu👇

Hülya Koçyiğit👇

Hülya Koçyiğit👇
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Emel Sayın👇

Emel Sayın👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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