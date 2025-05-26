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Artık Rahatlayabiliriz: Büşra Develi'nin Gizemli Sevgilisinin Ünlü Bir Şef Olduğu Ortaya Çıktı!

Artık Rahatlayabiliriz: Büşra Develi'nin Gizemli Sevgilisinin Ünlü Bir Şef Olduğu Ortaya Çıktı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 12:58

Ekranların beğenilen kadın oyuncularından Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde yeni aşkını yarım yamalak paylaşmış ve bizleri merakta bırakmıştı. Sosyal medya günlerce o gizemli aşkın kim olduğuyla çalkalanmıştı. 

Büşra Develi, sonunda sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.

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Eşref Rüya dizisinin Çiğdem komiseri Büşra Develi, son aylarda bizi oyunculuğuyla mest etmiş durumda.

Eşref Rüya dizisinin Çiğdem komiseri Büşra Develi, son aylarda bizi oyunculuğuyla mest etmiş durumda.

Komiserlik rolünün ona bu kadar yakışacağı kimin aklına gelirdi ki! Çiğdem karakterinin altından başarıyla kalkan oyuncu, Eşref Rüya'nın her yeni bölümünün heyecanla beklenmesinin en önemli faktörlerinden birisi. Şimdilerde sosyal medya 'Çiğdemciler' ve 'Nisancılar' ikiye bölünmüş durumda. E haliyle güzeller güzeli iki oyuncumuzun dizideki partneri Çağatay Ulusoy olunca, karar vermek hayli zorlaşıyor.

Kendisi oyunculuğunun yanı sıra yeni aşk haberleriyle de gündeme geliyor. Güzel oyuncu, yeni aşkıyla romantik bir poz paylaşmış fakat bu gizemli beyefendinin kim olduğunu söylememişti.

Kendisi oyunculuğunun yanı sıra yeni aşk haberleriyle de gündeme geliyor. Güzel oyuncu, yeni aşkıyla romantik bir poz paylaşmış fakat bu gizemli beyefendinin kim olduğunu söylememişti.

Mevzu bahis Büşra Develi olunca, bu beyefendinin kim olduğunu epey merak ettik. Çünkü kendisi uzun süredir yeni bir aşka yelken açmayı tercih etmeyen oyuncularımızdan birisiydi.

Artık rahat bir nefes almamızı isteyen Büşra Develi, sonunda aşkının kim olduğunu bizlerle paylaştı. Beyefendi, Ralph Sason isimli bir şef.

Artık rahat bir nefes almamızı isteyen Büşra Develi, sonunda aşkının kim olduğunu bizlerle paylaştı. Beyefendi, Ralph Sason isimli bir şef.

Gastronomiyi 'sonsuz bir ürün dünyası' olarak tanımlayan Ralph Sason, İstanbul'da bir restoranın yönetici şef kadrosunda bulunuyor. Köpekleriyle vakit geçirmeyi ve yeni restoranlar denemeyi seven Sason, Instagram profilini ise ne yazık ki gizli kullanıyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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d cord

Büşra ve ya o ünlü şeften biri değilsek bu bizi neden rahatlatsın hatta bize ne