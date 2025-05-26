Artık Rahatlayabiliriz: Büşra Develi'nin Gizemli Sevgilisinin Ünlü Bir Şef Olduğu Ortaya Çıktı!
Ekranların beğenilen kadın oyuncularından Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde yeni aşkını yarım yamalak paylaşmış ve bizleri merakta bırakmıştı. Sosyal medya günlerce o gizemli aşkın kim olduğuyla çalkalanmıştı.
Büşra Develi, sonunda sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.
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Eşref Rüya dizisinin Çiğdem komiseri Büşra Develi, son aylarda bizi oyunculuğuyla mest etmiş durumda.
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Kendisi oyunculuğunun yanı sıra yeni aşk haberleriyle de gündeme geliyor. Güzel oyuncu, yeni aşkıyla romantik bir poz paylaşmış fakat bu gizemli beyefendinin kim olduğunu söylememişti.
Artık rahat bir nefes almamızı isteyen Büşra Develi, sonunda aşkının kim olduğunu bizlerle paylaştı. Beyefendi, Ralph Sason isimli bir şef.
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Büşra ve ya o ünlü şeften biri değilsek bu bizi neden rahatlatsın hatta bize ne