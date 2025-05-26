Artık Rahatlayabiliriz: Büşra Develi'nin Gizemli Sevgilisinin Ünlü Bir Şef Olduğu Ortaya Çıktı!

Komiserlik rolünün ona bu kadar yakışacağı kimin aklına gelirdi ki! Çiğdem karakterinin altından başarıyla kalkan oyuncu, Eşref Rüya'nın her yeni bölümünün heyecanla beklenmesinin en önemli faktörlerinden birisi. Şimdilerde sosyal medya 'Çiğdemciler' ve 'Nisancılar' ikiye bölünmüş durumda. E haliyle güzeller güzeli iki oyuncumuzun dizideki partneri Çağatay Ulusoy olunca, karar vermek hayli zorlaşıyor.