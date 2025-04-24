Temizlik Yaparken Zihni Sıfırlamanın 12 Yolu

Bu klasik numarayı kendine bir de huzur için yap! 'Şu sehpa üstünü bir sileyim' diye başla. Zihin, büyük görevler karşısında panikler ama küçük hedefler karşısında daha motive olur. Temizlik ilerledikçe beynin 'Ben bunu da yapabilirim' moduna geçer. Sonunda hem ev temizlenmiş olur hem de kendine dair motivasyonun tavan yapar.