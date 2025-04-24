Temizlik Yaparken Zihni Sıfırlamanın 12 Yolu
Temizlik, sadece evini değil zihnini rahatlatmaki için de harika bir fırsat. Çünkü bazen yoğun bir günün ardından birkaç dakikalık temizlik yapmak bile fark etmesen de kafanı toparlamana çok yardımcı oluyor. Temizlik sırasında zihnini sakinleştirecek ve sıfırlayacak tüyolara göz atmak için gel, içeriğe geçelim!
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1. Müzik olmadan temizlik mi olur?
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2. Her hareketinle zihnindeki olumsuz düşüncelerin bir bir gittiğini hayal et.
3. Küçük bir köşeyle başla.
4. Dalgaların sesi mi, yağmurun huzuru mu? Seç birini.
5. Her gün sadece 10 dakika temizlik = Zen mode on.
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6. Mis gibi kokular mis gibi bir ruh hali demek.
7. Doğallık sadece eşyalarını değil sağlığını da korur.
8. “Sadece burayı toparlıyorum” yalanıyla tüm evi temizle!
9. Yenilikçi fikirler sadece banyoda değil temizlik yaparken de gelir.
10. Düşünceler kafanda koşturuyorsa bırak koştursunlar.
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11. Nefes al ve nefes ver...
12. Temizlikte yavaş olan kazanır.
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