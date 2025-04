Temizlik Yaparken Zihni Sıfırlamanın 12 Yolu

Zihin telaşlıysa beden de peşinden gider. Bu yüzden her hareketini ağır çekim bir videodaymışsın gibi yap. Başta zor gelecek ama camı silerken bezin camda nasıl kaydığını fark et. Lavaboyu temizlerken elinin yaptığı hareketi gözünle takip et. Bununla temizlik işi bir görev olmaktan çıkıp mindfulness pratiğine dönüşecek!