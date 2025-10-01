onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Temizlik Takıntısı ve Tek Noktaya Odaklanma Sorunu Var! British Golden Cinsi Kedi Artas, Antidepresana Başladı

Temizlik Takıntısı ve Tek Noktaya Odaklanma Sorunu Var! British Golden Cinsi Kedi Artas, Antidepresana Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2025 - 13:48

Ankara’da yaşayan Pınar Çalık isimli bir hemşirenin British golden cinsi kedisi ‘Artas’a obsesif kompülsif bozukluğu (takıntı hastalığı-OKB) nedeni ile antidepresanlı tedavi başlandı. Ayrıca Artas, ilaç tedavisinin yanı sıra oyun terapisi de almaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hemşire Pınar Çalık, 7 yaşındaki British golden cinsi kedisi ‘Artas’ın 6 yıldır devam eden takıntılı temizlik ve tek noktaya odaklanma hareketleri nedeniyle 2 ay önce veterinere başvurdu.

Hemşire Pınar Çalık, 7 yaşındaki British golden cinsi kedisi ‘Artas’ın 6 yıldır devam eden takıntılı temizlik ve tek noktaya odaklanma hareketleri nedeniyle 2 ay önce veterinere başvurdu.

Genel muayenesi yapılan Artas’ın obsesif kompülsif bozukluğuna (takıntı hastalığı) yakalandığı tespit edildi. Artas için kedilerin tedavisinde özel olarak uygulanan antidepresan ilaçlarının kullanılmasına karar verildi. Artas, belirli miktarda kontrollü bir şekilde uygulanan antidepresan ilaçlarına olumlu yanıt vermeye başladı. Ayrıca sağlığı için ilaç tedavisinin yanı sıra oyun seansları ile desteklenmeye başlandı.

Pınar Çalık, Artas’ı üretim evinden kurtararak sahiplendiğini belirterek yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

Pınar Çalık, Artas’ı üretim evinden kurtararak sahiplendiğini belirterek yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

'6 yıldır problemli hareketleri devam ediyordu. Ama son zamanlarda iyice arttı. 2 ay öncesinde bunun artık aşamadığımız bir durum olduğunu fark edince kliniğe başvurdum, tedavi sürecini planladık. Evde aslında bu durumu tetikleyen herhangi bir değişiklik yok. Hep aynı düzende, aynı şekilde yaşamaya devam ediyordu. Son zamanlarda tuvalet durumları çok arttı. Evde kum kabı temizken vs. çok fazla başka yerlere tuvalet yapıyordu. 'Bunun altında bir fizyolojik neden var mı' diye bunu araştırdık. Bununla ilgili hiçbir problem olmadığı anlaşılınca psikolojik olarak değerlendirildi. Ve daha sonrasında tedavi süreci başladı. Burada zaman geçirdi, burada gözlemlendi. Şu an her şey daha iyi gidiyor. Neredeyse 2 ay oldu ilaç kullanıyoruz. Şikayetleri büyük ölçüde azaldı. Artas’ı hiçbir zaman terk etmeyi veya onu başkasına vermeyi düşünmedim” ifadelerini kullandı.

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, obsesif kompülsif bozukluğunun hayvanlarda yeni yeni farkına varıldığını ifade etti.

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, obsesif kompülsif bozukluğunun hayvanlarda yeni yeni farkına varıldığını ifade etti.

Denli, “Aynı insanlardaki gibi onlarda da davranış bozuklukları, takıntılı hareketler, çok inatla aynı şeyi tekrarlama, aynı hareketi tekrarlama gibi sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Aslında bunların birçok sebebi olabiliyor. Kimisi fiziksel olarak bir problemi olan, ağrısı olan kedi ve köpeklerde olabiliyor. Kimisi bir travmaya bağlı olabiliyor. Kimisi de sadece oyun için yapıyor. Artas'ı teşhis koyana kadar çok uzunca bir süre hem hareketlerini gözlemledik hem birtakım tetkikleri yapıldı. Herhangi bir sağlık problemi ya da herhangi bir gelişen bir depresif durumu, depresyon durumu yok. Çok ciddi anlamda takıntıları var. Klinikte ara ara seanslara alıp onu oyalama taktikleri ve inatla yaptığı hareketlerden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 2 ay öncesinde de kediler için özel üretilen antidepresan tedavisine başlandı. İlacın dozu Artas’ın vereceği tepkilere göre düşürülecek. İlaç tedavisi devam edecek. Daha sonrasında da ara ara gelip egzersiz ve vakit geçirme, sosyalleşme bu tarz terapileri de devam edecek' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
lilithtrinity

cins olsun diye hayvan sahiplenenler okusun bu haberi. üreticez diye ne eziyetler ediliyor hayvanlara.

Emel

Oy kuzum yazık sana umarım bir an önce atlatırsın 😿

ipimle kuşağım

bu şey değil mi ya; ben!