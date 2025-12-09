Temizlik Konusunda Doğru Sandığımız 10 Yanlış
Temizlik deyince herkesin bir yöntemi, bir bildiği vardır. Anneden kalma taktikler, komşudan duyulan tüyolar, internette denk gelinen “pratik bilgiler”… Ama bazı alışkanlıklar var ki, sanıldığı kadar doğru değil. Hatta bazıları temizlik yapalım derken evi daha çok kirletebiliyor! İşte temizlik konusunda yıllardır doğru sandığımız ama aslında tamamen yanlış olan 10 yaygın efsane👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yüzey dezenfektanları her yerde kullanılabilir.
2. Temizlik spreyi yüzeye sıkılabilir.
3. Bütün yüzeyler aynı bezle silinebilir.
4. Sirke her zaman en ideal doğal temizlik maddesidir.
5. Islak süpürgeler koku yapar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Temizlik maddesi karışımları ile süper güç elde etmek.
7. Robot süpürgeler gerçek temizlik yapmaz, sadece yüzeydeki tozu alır.
8. Daha fazla deterjan= daha iyi temizlik demektir.
9. Temizliğe toz alınarak başlanır.
10. Son olarak, cam güneşli havada silinir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın