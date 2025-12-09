Temizlik Konusunda Doğru Sandığımız 10 Yanlış

Bu, en yaygın yanılgı. 'Ne kadar çok deterjan, o kadar köpük, o kadar temiz' diye düşünüyoruz ama durum tam tersi. Aşırı deterjan hem durulama süresini uzatıyor hem de yüzeylerde, kıyafetlerde kalıntı bırakarak zamanla kir tutulmasını kolaylaştırıyor. Yani hem cebimizden çok gidiyor hem de kalıntı yüzünden temizlik tam olmuyor. Ürünün arkasındaki ölçüye uymak, en doğrusu.