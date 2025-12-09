onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Konusunda Doğru Sandığımız 10 Yanlış

etiket Temizlik Konusunda Doğru Sandığımız 10 Yanlış

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.12.2025 - 12:11

Temizlik deyince herkesin bir yöntemi, bir bildiği vardır. Anneden kalma taktikler, komşudan duyulan tüyolar, internette denk gelinen “pratik bilgiler”… Ama bazı alışkanlıklar var ki, sanıldığı kadar doğru değil. Hatta bazıları temizlik yapalım derken evi daha çok kirletebiliyor! İşte temizlik konusunda yıllardır doğru sandığımız ama aslında tamamen yanlış olan 10 yaygın efsane👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yüzey dezenfektanları her yerde kullanılabilir.

Bu ürünlerin çoğu sert yüzeyler için üretilmiştir ve hassas alanlarda (örneğin mutfak tezgahı) kullanıldığında zarar verebilir. Ayrıca karıştırıldıklarında tehlikeli kimyasal tepkimelere yol açabilirler. Etiket okumak bu işin ilk adımı. Her dezenfektan, her yere uygun değildir.

2. Temizlik spreyi yüzeye sıkılabilir.

Temizlik spreyini yüzeye boca etmek yerine, spreyi temiz bir beze sıkıp o bezle silmek daha doğru ve ekonomik. Direkt yüzeye sıkılan sprey, bazı yerlerde yoğunlaşıp kalıntı bırakabilir. Ayrıca, özellikle ahşap veya elektronik yüzeylerde fazla sıvının neden olabileceği zararı engellemiş olursun. Beze sık, sonra sil, hem daha az kullanmış olursun hem de daha etkili olur.

3. Bütün yüzeyler aynı bezle silinebilir.

'Nasıl olsa temizlik bezi' deyip mutfak tezgahını sildiğin bezle banyoyu silmeye devam etmek... Bu, çapraz bulaşmaya davetiye çıkarmak demek. Bir alandaki bakteri ve mikropları diğer alana taşıyorsun. Mutfak, banyo ve genel yüzeyler için farklı renkte bezler kullanmak ve bu bezleri sık sık yüksek sıcaklıkta yıkamak en mantıklısı.

4. Sirke her zaman en ideal doğal temizlik maddesidir.

Sirke, doğal ve harika bir temizleyici olabilir ama her şeyin dostu değil. Asidik yapısı nedeniyle mermer, granit, doğal taşlar gibi yüzeylere zamanla zarar verip matlaştırabilir. Hatta ahşap yüzeylerde de dikkatli kullanmak gerekir. Her doğal ürün her yüzeye iyi gelmez, unutma.

5. Islak süpürgeler koku yapar.

5. Islak süpürgeler koku yapar.

Islak dikey süpürgeler zannedildiği gibi koku yapmaz. Yeter ki ıslak bir şekilde bırakmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Temizlik maddesi karışımları ile süper güç elde etmek.

Aman sakın! Farklı kimyasalları karıştırmak, özellikle çamaşır suyu ile sirke, amonyak veya alkol içeren başka bir ürünü birleştirmek, zehirli gazların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu gazlar sağlığımız için aşırı tehlikeli. Lütfen kimyasalları tek tek ve havalandırarak kullan! İki kimyasalın birleşimi, 'süper temizlik' değil, 'hastanelik olma' riski demek.

7. Robot süpürgeler gerçek temizlik yapmaz, sadece yüzeydeki tozu alır.

7. Robot süpürgeler gerçek temizlik yapmaz, sadece yüzeydeki tozu alır.

Bu algı artık eski modellerden kalma büyük bir yanılgı. Yeni nesil robotlar, gelişmiş navigasyon ve güçlü emiş özellikleriyle sadece yüzeyi değil, derinlerdeki kirleri de önemli ölçüde çeker. Onların asıl gücü, her gün evde olmadığınız zamanlarda bile sürekli olarak çalışarak evinizin genel toz ve tüy yükünü sürekli azaltmasıdır. Yani haftalık detaylı temizliğinizi destekleyen ve evinizin her zaman daha temiz kalmasını sağlayan akıllı bir asistandır. Robot süpürgelere 'iyi temizlemez' demek, modern teknolojiye haksızlık olur.

8. Daha fazla deterjan= daha iyi temizlik demektir.

Bu, en yaygın yanılgı. 'Ne kadar çok deterjan, o kadar köpük, o kadar temiz' diye düşünüyoruz ama durum tam tersi. Aşırı deterjan hem durulama süresini uzatıyor hem de yüzeylerde, kıyafetlerde kalıntı bırakarak zamanla kir tutulmasını kolaylaştırıyor. Yani hem cebimizden çok gidiyor hem de kalıntı yüzünden temizlik tam olmuyor. Ürünün arkasındaki ölçüye uymak, en doğrusu.

9. Temizliğe toz alınarak başlanır.

Çoğumuz önce toz alır, sonra süpürürüz değil mi? Maalesef yanlış. Yerleri süpürürken veya elektrikli süpürge kullanırken, yerdeki ince toz ve partiküller tekrar havaya karışıp mobilyalara, yüzeylere geri konuyor. Yani boşuna bir daha toz almış oluyoruz. Doğrusu: Önce süpür/süpürge yap, sonra yukarıdan aşağıya doğru toz al.

10. Son olarak, cam güneşli havada silinir.

Tam tersi! Güneşli havada cam silerken, temizlik sıvısı çok hızlı buharlaşır ve bu da cam üzerinde kuruma lekeleri bırakır. Sonuç? 'Az önce sildim ama yine lekeli!' şikayeti. Cam silmek için bulutlu, serin veya direkt güneş almayan bir saati tercih etmelisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın