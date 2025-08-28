Teknolojinin Vaadi: Daha Güzel Bir Dünya Mümkün

Tarih, teknolojinin zaferleriyle dolu bir destan. Düşünün: 19. yüzyılda ortalama yaşam süresi 30'lu yaşlardayken, bugün küresel ortalama 73 yıla ulaştı – bu artışın büyük kısmı, aşılar, antibiyotikler ve tıbbi görüntüleme gibi teknolojik yeniliklerden kaynaklanıyor. Teknoloji, yalnızca bireysel ömrü uzatmakla kalmadı; yoksulluğu da eritti. Dünya Bankası verilerine göre, 1990'dan bu yana aşırı yoksulluk oranı %36'dan %9'a düştü; bu düşüşün motoru, tarımsal teknolojiler, dijital finans ve lojistik yeniliklerdi. Elektrik ve temiz su erişimi gibi temel altyapılar, milyonları karanlıktan kurtardı; örneğin, güneş panelleri ve akıllı sulama sistemleri, Afrika kıtasındaki kurak bölgelerde verimi %300'e varan oranlarda artırdı.

Bu ilerleme, rastlantı değil; sistematik bir evrimin ürünü. Teknolojik değişim, üretkenliği katlayarak toplumları dönüştürdü. Our World in Data'ya göre, teknolojik yenilikler sayesinde küresel GSYİH, 1800'den beri 100 kat arttı – bu, daha az çalışmayla daha çok üretmek anlamına geliyor. Karamsarlar tüketimi eleştirirken, unutmayalım: Bu bolluk, açlığı ve hastalıkları yenmenin anahtarı oldu. Teknoloji, insan odaklı bir araçtır; kırılanı onarmak yerine, kırılmayı önler – çünkü önleme, onarmadan daha insancıldır.