Tek Damlası Yetiyor: Toza Karşı En Kolay Çözüm Banyonuzda Saklı

Dilara Bağcı Peker
26.01.2026 - 14:43

Kış aylarında hastalıklar da kaçınılmaz oluyor. Evlerimizde biriken toz başta alerji olmak üzere pek çok farklı hastalığa neden olabiliyor. Daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamak için düzenli olarak toz almak ise şart. Fakat kabul edelim, düzenli olarak toz almak da oldukça yorucu!

Neyse ki ev eşyalarınızı uzun süre tozdan koruyacak çok basit bir yöntem var. Üstelik bu yöntem, banyonuzda saklı.

Toz bezinize bir damla yumuşatıcı dökmeyi deneyin!

Eğer evinizdeki tozlardan şikayetçiyseniz ve sürekli toz almaktan sıkıldıysanız size güzel bir tavsiyeyle geldik. Biliyorsunuz son zamanlarda temizliğin adresi Instagram ve TikTok. Temizlik konusunda uzman isimler, farklı önerilerle karşımıza çıkıyor. Kimisi doğal ürünler tavsiye ediyor kimisi de güzel karışım tarifleri veriyor. Bu kez de tozlara karşı resmen bir savaş açıldı.

Mobilyaların uzun süre toz tutmaması için, biraz su bulunan kaseye az miktarda yumuşatıcı dökmek gerekiyormuş. Bu karışımla kapıları, konsolu, yemek masasını, kısacası evin etrafındaki tüm yüzeyleri silebilirsiniz.

Peki yumuşatıcıyla silmek ne işe yarıyor?

Yumuşatıcının bilinen en önemli özelliklerinden biri kokusu elbette. Yumuşatıcıyla evinizi sildiğinizde evinizin tertemiz kokacağından emin olabilirsiniz. Peki toz tutmama özelliği olduğunu biliyor muydunuz? 

Yumuşatıcılar, içerdikleri maddeler sayesinde kumaşlara yapışan toz ve partikülleri azaltarak kumaşların tozlanmasını engeller. Bu özellik, giysilerin daha temiz ve tozsuz görünmesini sağlar. Yumuşatıcılar ayrıca kumaşların elektriklenmesini de azaltarak toz ve tüy birikimini önleyebilir. Bu nedenle, yumuşatıcılar sadece kokularıyla değil, aynı zamanda toz tutmama özellikleriyle de tercih edilen temizlik ürünleridir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
