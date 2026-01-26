Tek Damlası Yetiyor: Toza Karşı En Kolay Çözüm Banyonuzda Saklı

Kış aylarında hastalıklar da kaçınılmaz oluyor. Evlerimizde biriken toz başta alerji olmak üzere pek çok farklı hastalığa neden olabiliyor. Daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamak için düzenli olarak toz almak ise şart. Fakat kabul edelim, düzenli olarak toz almak da oldukça yorucu!

Neyse ki ev eşyalarınızı uzun süre tozdan koruyacak çok basit bir yöntem var. Üstelik bu yöntem, banyonuzda saklı.