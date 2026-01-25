Hayatta İstediğiniz Her Şeye Kolayca Ulaşmanızı Sağlayan Sade Kahve Teorisi

Sade kahve teorisinin önerisi aslında çok basit: Hayatta ne istediğini dile getirmezsen, istediğin şeyi de elde edemezsin. Ne istemediğini bilmek seni ancak bir yere kadar götürür.

'Stres yaşamak istemiyorum.' 'Tatlı yemek istemiyorum.' 'Başarısız olmak istemiyorum.' Bu tarz söylemler, aslında korkularımızın gerçek arzularımızın önüne geçmesine neden oluyor. Yazar ve yaşam koçu Margie Warrell, 'Odaklandığımız şey genişler. Hayatımızdaki enerjimizi tüketir. Zihinsel kapasitemizi tüketir ve zamanımızı, yeteneklerimizi ve kaynaklarımızı işleri daha iyi hale getirmek için kullanmamızı engeller” diyor.

Eğer sadece istemediğiniz şeylere odaklanırsanız, hedeflerinize ulaşmak için asla çaba göstermezsiniz. Kısacası sadece istemediğiniz şeylere odaklanırsınız ve bir süre sonra istemedikleriniz 'gerçekleriniz' haline gelir.

Bundan sonra hayatı da kahve siparişi verir gibi net yaşamaya çalışın. Ne istediğinizi kendinize açık açık itiraf edin. 'Kaçmaya” çalıştığınız şeylerden ziyade, istediğiniz şeylere odaklanın. Unutmayın, hayat direndiğiniz şeyler için değil, odaklandığınız şeyler için çalışır. 'Başarısız olmak istemiyorum' demek yerine 'başarılı olmak istiyorum' demeyi deneyin!