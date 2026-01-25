onedio
Hayatta İstediğiniz Her Şeye Kolayca Ulaşmanızı Sağlayan Sade Kahve Teorisi

Dilara Bağcı Peker
25.01.2026 - 12:30
25.01.2026 - 12:46

Her insan hayatta istediklerinin kolayca gerçekleşmesini arzular. Son zamanlarda bu arzuyu gerçekleştirmek için en büyük adım ise hiç şüphesiz manifest. 

Manifest manifest deyip duruyoruz ama manifestin ne olduğunu tam olarak biliyor muyuz? Sosyal medyada konuşulmaya başlanan 'sade kahve teorisi' manifesti bir adım öteye taşıyor ve bu kez bizlere farklı bir bakış açısı sağlıyor. 

Bakalım istediklerinizi daha kolay elde etmenizi sağlayan bu sade (siyah) kahve teorisi neymiş?

Kaynak

Sade kahve teorisini daha önce duydunuz mu?

Bu soruya cevabınız muhtemelen hayır olacaktır çünkü bu teori, sosyal medyada yeni yeni konuşulmaya başlandı. Gelin, sade kahve teorisinin nereden çıktığını bir anlayalım;

Bir kafeye gidip baristaya siparişini vereceksiniz. Latte içmek istiyorsunuz fakat ne istediğinizi değil, ne istemediğinizi söylüyorsunuz:

“Sade kahve istemiyorum.”

Barista tekrar soruyor:

— Peki…Ne istiyorsunuz?

Siz yine aynı şeyi söylüyorsunuz:

'Sade kahve istemiyorum.'

Barista onlarca siparişin ardından sizin siparişinizi hazırlamaya başlıyor. Fakat ne hazırlayacağını bir türlü hatırlayamıyor. Aklında kalan tek şey ise 'sade kahve.' Böylece barista, sizin sürekli söylediğiniz şeyi yani sade kahveyi hazırlamaya başlıyor!

Çünkü ne istediğinizi hiç söylemediniz, sadece ne istemediğinizi söyleyip durdunuz.

Peki sade kahve teorisini hayatınıza nasıl uyarlayabilirsiniz?

Sade kahve teorisinin önerisi aslında çok basit: Hayatta ne istediğini dile getirmezsen, istediğin şeyi de elde edemezsin. Ne istemediğini bilmek seni ancak bir yere kadar götürür. 

'Stres yaşamak istemiyorum.' 'Tatlı yemek istemiyorum.' 'Başarısız olmak istemiyorum.' Bu tarz söylemler, aslında korkularımızın gerçek arzularımızın önüne geçmesine neden oluyor. Yazar ve yaşam koçu Margie Warrell, 'Odaklandığımız şey genişler. Hayatımızdaki enerjimizi tüketir. Zihinsel kapasitemizi tüketir ve zamanımızı, yeteneklerimizi ve kaynaklarımızı işleri daha iyi hale getirmek için kullanmamızı engeller” diyor. 

Eğer sadece istemediğiniz şeylere odaklanırsanız, hedeflerinize ulaşmak için asla çaba göstermezsiniz. Kısacası sadece istemediğiniz şeylere odaklanırsınız ve bir süre sonra istemedikleriniz 'gerçekleriniz' haline gelir.

Bundan sonra hayatı da kahve siparişi verir gibi net yaşamaya çalışın. Ne istediğinizi kendinize açık açık itiraf edin. 'Kaçmaya” çalıştığınız şeylerden ziyade, istediğiniz şeylere odaklanın. Unutmayın, hayat direndiğiniz şeyler için değil, odaklandığınız şeyler için çalışır. 'Başarısız olmak istemiyorum' demek yerine 'başarılı olmak istiyorum' demeyi deneyin!

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
