Çamaşır Makinesinin Ömrünü Uzatan Basit Uygulama: Her Yıkamadan Sonra Yapın
Evlerimizde en sık kullandığımız aletlerin başında, çamaşır makinesi geliyor. Haliyle çamaşır makinesinin ömrü de kullanımına göre değişiyor. Sık sık çamaşır yıkıyorsanız, makinenin kullanım ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz bazı uygulamalar var.
Bunlardan bir tanesi de her yıkamadan sonra çamaşır makinesinin kapağını açık bırakmak.
Peki çamaşır makinesinin kapağını açık bırakmak ne işe yarıyor?
Çamaşır makinesinin kapağını açık bırakın! Peki ama neden?
Aman dikkat: Kapak hizası bozulmasın!
