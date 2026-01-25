onedio
Çamaşır Makinesinin Ömrünü Uzatan Basit Uygulama: Her Yıkamadan Sonra Yapın

Dilara Bağcı Peker
25.01.2026 - 08:49

Evlerimizde en sık kullandığımız aletlerin başında, çamaşır makinesi geliyor. Haliyle çamaşır makinesinin ömrü de kullanımına göre değişiyor. Sık sık çamaşır yıkıyorsanız, makinenin kullanım ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz bazı uygulamalar var.

Bunlardan bir tanesi de her yıkamadan sonra çamaşır makinesinin kapağını açık bırakmak. 

Peki çamaşır makinesinin kapağını açık bırakmak ne işe yarıyor?

Çamaşır makinesinin kapağını açık bırakın! Peki ama neden?

Çamaşır makinesinin kapağını her yıkamadan sonra açık bırakmak, makine içinin kurumasını hızlandırır. Kapağı kapatıp nemi içeride hapsederseniz, küf, mantar ve bakterilerin üreyebileceği nemli bir ortam oluşur. Bu da hem kıyafetlerinizin kötü kokmasına hem de küf ve bakteri sporlarının iç mekan hava kalitenizi etkilemesine neden olur. Uzun vadede ise alerjilere, cilt tahrişine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.  

Ayrıca çamaşır makinenizin iç kısmının kurumasına zaman tanımak, pahalı tamirleri de önleyebilir ve makinenizin ömrünü uzatabilir. Makinenin içinde sürekli kalan nem, iç parçaların paslanmasına neden olabilir.

Aman dikkat: Kapak hizası bozulmasın!

Yetkili servislere göre, çamaşır makinelerinde sık yaşanan arızalardan biri kapak hizasının bozulması. Çamaşır makinesinin kapağının sürekli açık kalması, kapağın hizasını bozabilir. Bu yüzden, her yıkamadan sonra kapağı 'tamamen' açık bırakmanıza gerek yok.  

Havanın dolaşması ve makinenin iç kısmının kurumasını sağlamak için kapağı birkaç santim açmak yeterli. İçerideki nemin buharlaşması için deterjan haznesini de açabilirsiniz. Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra 20-30 dakika kapağın açık durması yeterli olacaktır.

Ayrıca çamaşır makinesinde kötü kokuları gidermek ve makinenin ömrünü uzatmak için şu adımları uygulayabilirsiniz:

  • Kapağın içindeki kauçuk contayı düzenli olarak silin.

  • Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizleyin. Kabartma tozu ve sirke kullanabilirsiniz.

  • Çamaşır makinenizde birikmeyi önlemek için doğru miktarda deterjan kullanın. Fazla deterjan kullanmak, kıyafetlere sinebilecek kalıntı ve kokulara neden olabilir.

  • Küf ve mantar oluşumunu önlemek için, yıkama işlemi biter bitmez ıslak kıyafetleri çıkarın.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
