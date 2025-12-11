onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TBMM'nin Meclis Lokantası'ndaki Stajyere Taciz İddiasında Bir Kişi Tutuklandı

TBMM'nin Meclis Lokantası'ndaki Stajyere Taciz İddiasında Bir Kişi Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2025 - 19:02 Son Güncelleme: 11.12.2025 - 19:29

TBMM’de stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden mağdure D.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Meclis Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından, 19 Kasım'da şikayet dilekçesi verildiği belirtildi. 20 Kasım'da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

Dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bunun neticesinde aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada 'Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.” denildi.

Stajyer öğrencinin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G. gözaltı alındı. Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın