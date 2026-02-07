onedio
Tasarladığın Ev Ne Kadar Keyfine Düşkün Olduğunu Söylüyor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.02.2026 - 21:42

Ev dediğin sadece dört duvar değil; alışkanlıkların, hayallerin ve “kendime ayırdığım zaman”ın mimarisi. Seçtiğin koltuk, ışık, mutfak düzeni hatta balkon hayalin bile keyfe bakışını ele veriyor. Bu testte bir ev tasarlıyorsun, biz de o evin sana ne kadar keyif düşkünü olduğunu anlatıyoruz. 

Hadi teste!

Tasarladığın Ev Ne Kadar Keyfine Düşkün Olduğunu Söylüyor!

İnci Döşer
