onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Düşüncelisin?

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Düşüncelisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.02.2026 - 18:07

Bazı insanlar odaya girer girmez fark edilir, bazılarıysa kimse anlamadan ortamın yükünü alır. Düşüncelilik bazen büyük jestler değil, küçük reflekslerdir. Okurken “bunu ben de yapıyorum” diyeceğin davranışlar varsa, bilin ki zihninin arka planında ince bir radar çalışıyordur. Hazırsan başlayalım, çünkü bu test sen fark etmeden başkalarını ne kadar düşündüğünü söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Düşüncelisin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın