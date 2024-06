Tam Sepete Atmalık! Amazon’dan Alabileceğiniz En Güzel 11 Ürün

Nespresso De'Longhi Vertuo Next Kahve Makinesi, kahve tutkunları için ideal bir seçim. Espresso, lungo ve büyük fincan kahve seçenekleriyle, her damak zevkine hitap eden ve tek bir düğmeyle kontrol edilebilen bu makine, 6 farklı fincan boyutunda kahve yapma imkanı sunar. Barkod tanıma teknolojisi sayesinde, her bir kahve çeşidi için en uygun demleme ayarlarını otomatik olarak belirler. Su miktarı, sıcaklık, demleme süresi ve dönüş hızı gibi parametreler, her bir kahve karışımına özel olarak ayarlanır. Bu sayede, her seferinde mükemmel bir kahve deneyimi yaşatır.

Burada