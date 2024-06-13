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Açıp Açıp Bakmak İsteyeceksin! Buzdolabını Nizami Bir Düzene Sokacak Düzenleyiciler

etiket Açıp Açıp Bakmak İsteyeceksin! Buzdolabını Nizami Bir Düzene Sokacak Düzenleyiciler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 16:32

Buzdolabınızı düzenleyecek ve her açışınızda göz zevkinize hitap edecek bir düzen oluşturacak düzenleyicileri sizlerle buluşturuyoruz. Bu düzenleyiciler sayesinde, buzdolabınızı açıp açıp bakma isteğinizi tetikleyecek bir düzenleme yapabileceksiniz. Buzdolabınızın nizami bir düzene kavuşması ve düzenin kalıcılığı için ideal bir çözüm sunan bu düzenleyiciler, pratik kullanımları ve estetik görünümleri ile dikkat çekmekte. Gelin, hepsini birlikte inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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@dilaratorunogluselamet adlı kullanıcı, buzdolabını düzenlediği videoyu yayınlayarak oldukça beğeni toplamayı başardı.

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1. Biz de boş durmadık elbette, ürünlerin hepsini ve alternatif olabilecek seçeneklerini sizin için bulduk.

1. Biz de boş durmadık elbette, ürünlerin hepsini ve alternatif olabilecek seçeneklerini sizin için bulduk.

Bu mucizevi ürün, buzdolabınızı düzenli ve tertipli tutmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Kapaklı tasarımı sayesinde yiyecekleriniz toz ve kirden korunuyor ve buzdolabınızın içi her zaman ferah ve temiz görünüyor. Ayrıca fileli alt tabanı sayesinde yiyecekleriniz taze kalacak. 

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Hepsiburada

2. Bu sepetler olmazsa olmazlardan.

2. Bu sepetler olmazsa olmazlardan.

Dağınık dolaplardan ve buzdolabından bıktınız mı? Eşyalarınızı bulmakta zorlanıyor musunuz? O zaman Porsima Org-49 Çok Amaçlı Düzenleyici tam size göre! Bu kullanışlı ürün, Mutfağınıza ve dolap içlerinize inanılmaz şıklık ve düzen getirecek.

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3. Soğuk içecekleriniz dolapta durmadan dönüyor mu?

3. Soğuk içecekleriniz dolapta durmadan dönüyor mu?

Dolabınızda şişeleriniz yerinde durmuyorsa veya üst üste koyamıyorsanız harika bir düzenleyiciyle geldik. Şeffaf tasarımı sayesinde şişelerinizin içindekileri kolayca görebilirsiniz

.Burada

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4. Buzluğunuz için yer kaplamayan saklama kapları.

4. Buzluğunuz için yer kaplamayan saklama kapları.

Özellikle buzlukta işe yarayacak bu kaplar, buzdolabınızı düzenlemenize ve yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmanıza yardımcı olacak. Ayrıca hermetik kilit sistemi sayesinde yiyeceklerinizin hava ile temasını keserek daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

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5. Bu sepetlerle aradığınızı bulmak çok kolay.

5. Bu sepetlerle aradığınızı bulmak çok kolay.

Buzdolabında içeceklerinizi, sebze ve meyvelerinizi, soslarınızı ve daha birçok şeyi düzenlemek için kullanılabilir. Dolaplarda ise baharatlarınızı, kuru gıdalarınızı ve mutfak gereçlerinizi düzenlemek için kullanılabilir. Tutmaçlı tasarımı sayesinde kendinize doğru çekebilir içindekileri daha rahat görebilirsiniz.

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6. Turşularınız için harika olan bu kaba bayılacaksınız.

6. Turşularınız için harika olan bu kaba bayılacaksınız.

Hem estetik açıdan göz alıcı hem de işlevsel bir tasarıma sahiptir. Kum saati tasarımı sayesinde zeytin ve turşularınızın kendi suyunda muhafaza edilmesini sağlayarak lezzetlerini korur, sıra kullanmaya geldiğinde de ters çevirip suya elinizi sokmadan turşularınıza ulaşmanızı sağlar.

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7. Peynierlerinizin olduğu bidonların görüntüsünden sıkıldınız mı?

7. Peynierlerinizin olduğu bidonların görüntüsünden sıkıldınız mı?

Farklı bir turşu kabı modelini de biz ekleyelim istedik. Sadece turşularınız için değil aynı zamanda peynirleriniz için de işlevsel olduğuna inandığımız bu ürün, şık tasarımıyla görüntü kirliliğini en aza indirecek.

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8. Buzluğunuz için farklı bir saklama kabı da...

8. Buzluğunuz için farklı bir saklama kabı da...

Farklı derinliğe sahip bu kaplarla daha fazla ürünü sebzeliklerinizde bozulmadan muhafaza etmenizi sağlar. Ayrıca sadece sebze değil makarnalık, pirinç, bulgur gibi kuru gıdalarınızı da saklayabilirsiniz.

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9. Vakumlu bir saklama kabına ne dersiniz?

9. Vakumlu bir saklama kabına ne dersiniz?

Yiyeceklerinizin daha uzun süre taze kalmasını mı istiyorsunuz? Mutfakta vakit kaybetmeden pratik çözümler mi arıyorsunuz? O zaman Fabcio Fresco Otomatik Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti tam size göre! Bu yenilikçi ürün, yiyeceklerinizi hava ile temasını keserek tazeliğini korumaya yardımcı olur ve size zamandan tasarruf sağlar.

 Tek tuşla çalışan otomatik vakumlama sistemi sayesinde vakumlama işlemini kolayca yapabilirsiniz.

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10. Bu mini sepetlerle, paketli ürünleri yerleştirmek ayrı bir zevk.

10. Bu mini sepetlerle, paketli ürünleri yerleştirmek ayrı bir zevk.

Minik ve şeffaf bu mini sepetler buzdolabınızın kapağına yeni düzen getirecek.

İndirimde aldım buzdolabında ya da banyoda kullanabilirsiniz güzel düzenlendi toparlandı.

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11. 360 derece dönebilen bu düzenleyici, her türlü ihtiyacınıza kolaylıkla yanıt verecek.

11. 360 derece dönebilen bu düzenleyici, her türlü ihtiyacınıza kolaylıkla yanıt verecek.

Elinizi uzattığınızda, aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabileceksiniz. Çok fonksiyonlu kullanımı sayesinde, banyonuzda şampuan ve kişisel bakım malzemelerinizi, mutfakta sos ve baharatlarınızı düzenlemek için kullanabilirsiniz. Hatta sunum tepsisi olarak bile kullanabilirsiniz. Bu düzenleyici, her alanda kullanım kolaylığı sağlar. 

Burada

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12. Limon ve sarımsaklarınızı korumanın en tatlı yolu ise...

12. Limon ve sarımsaklarınızı korumanın en tatlı yolu ise...

Kaliteli ve pratik bir çözüm arayanlar için, 'For Quality' markasının 4 parçadan oluşan şeffaf film meyve ve sebze koruma kutu seti ideal bir seçenek olacak. Bu set, limon, avokado, domates ve soğan gibi çeşitli meyve ve sebzelerin tazeliğini uzun süre korumak için tasarlanmış. Buzdolabı ve dondurucu kullanımına uygun olan bu saklama kutuları, mutfakta düzeni sağlamanın yanı sıra, yiyeceklerinizi taze ve lezzetli tutar. Hem estetik hem de işlevsel olan bu kutu seti, mutfakta vazgeçilmez bir yardımcınız olacak.

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13. Yumurtalarınızı kırılmadan ve düzenli bir şekilde muhafaza edebilmeniz için ideal.

13. Yumurtalarınızı kırılmadan ve düzenli bir şekilde muhafaza edebilmeniz için ideal.

Meleni Home'un 3 katlı, 30 bölmeli yumurta rafı, 27 x 17 x 10 cm boyutlarıyla buzdolabınızda düzen ve yer tasarrufu sağlar. BPA ve diğer zararlı maddeleri içermeyen bu saklama kabı, Meleni Home kalitesi ve güvencesiyle sunulmakta. Bu ürün, buzdolabınızda düzeni ve pratikliği bir arada sunar.

Burada

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14. True Fresh 3'lü Yeşillik Saklama Kabı, yeşilliklerinizi ve sebzelerinizi uzun süre taze tutmanın ideal yoludur.

14. True Fresh 3'lü Yeşillik Saklama Kabı, yeşilliklerinizi ve sebzelerinizi uzun süre taze tutmanın ideal yoludur.

Bu ürün, oksidasyonu engeller ve bu sayede yeşilliklerinizin hızla solup bozulmasını önler. Ayrıca, koku önleyici nitelikleri sayesinde buzdolabınızdaki diğer gıdaların kokusunu çekmez, dolayısıyla yeşilliklerinizin lezzeti ve aroması korunur. Nem barındırmaz ve böylece yiyeceklerinizi serin ve taze tutar.

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15. Bir salata kurutucusuna da ihtiyacınız olacak.

15. Bir salata kurutucusuna da ihtiyacınız olacak.

Salatalarınızdaki fazla su, çürümeye neden olan bakterilerin üremesini hızlandırır. Salata kurutucusu kullanarak salatalarınızdaki fazla suyu alarak daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

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16. Son Mimar Selim Bey dokunuşumuzu da ekleyelim istedik. 🪄

16. Son Mimar Selim Bey dokunuşumuzu da ekleyelim istedik. 🪄

Buzlarınıza yenilik getirmek için bu buz kalıbına şans verebilirsiniz. Yaz sıcaklarınızda evde yaptığınız serinletici içeceklerin sunumuna şıklık katacağından eminiz.

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