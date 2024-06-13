Açıp Açıp Bakmak İsteyeceksin! Buzdolabını Nizami Bir Düzene Sokacak Düzenleyiciler
Açıp Açıp Bakmak İsteyeceksin! Buzdolabını Nizami Bir Düzene Sokacak Düzenleyiciler
Buzdolabınızı düzenleyecek ve her açışınızda göz zevkinize hitap edecek bir düzen oluşturacak düzenleyicileri sizlerle buluşturuyoruz. Bu düzenleyiciler sayesinde, buzdolabınızı açıp açıp bakma isteğinizi tetikleyecek bir düzenleme yapabileceksiniz. Buzdolabınızın nizami bir düzene kavuşması ve düzenin kalıcılığı için ideal bir çözüm sunan bu düzenleyiciler, pratik kullanımları ve estetik görünümleri ile dikkat çekmekte. Gelin, hepsini birlikte inceleyelim.
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Bu içerik 13.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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@dilaratorunogluselamet adlı kullanıcı, buzdolabını düzenlediği videoyu yayınlayarak oldukça beğeni toplamayı başardı.
1. Biz de boş durmadık elbette, ürünlerin hepsini ve alternatif olabilecek seçeneklerini sizin için bulduk.
2. Bu sepetler olmazsa olmazlardan.
3. Soğuk içecekleriniz dolapta durmadan dönüyor mu?
4. Buzluğunuz için yer kaplamayan saklama kapları.
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5. Bu sepetlerle aradığınızı bulmak çok kolay.
6. Turşularınız için harika olan bu kaba bayılacaksınız.
7. Peynierlerinizin olduğu bidonların görüntüsünden sıkıldınız mı?
8. Buzluğunuz için farklı bir saklama kabı da...
9. Vakumlu bir saklama kabına ne dersiniz?
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10. Bu mini sepetlerle, paketli ürünleri yerleştirmek ayrı bir zevk.
11. 360 derece dönebilen bu düzenleyici, her türlü ihtiyacınıza kolaylıkla yanıt verecek.
12. Limon ve sarımsaklarınızı korumanın en tatlı yolu ise...
13. Yumurtalarınızı kırılmadan ve düzenli bir şekilde muhafaza edebilmeniz için ideal.
14. True Fresh 3'lü Yeşillik Saklama Kabı, yeşilliklerinizi ve sebzelerinizi uzun süre taze tutmanın ideal yoludur.
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15. Bir salata kurutucusuna da ihtiyacınız olacak.
16. Son Mimar Selim Bey dokunuşumuzu da ekleyelim istedik. 🪄
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