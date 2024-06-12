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"Hastayı Kaybetmek Üzereyiz!" Bahar Sezon Finali Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Hastayı Kaybetmek Üzereyiz!" Bahar Sezon Finali Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 13:36

'Bahar' adlı dizinin sezon finali, Bahar'ın özgün tarzını yansıtan kıyafetlerle bir kez daha dikkat çekti. Her bölümde olduğu gibi, Bahar'ın ve diğer karakterlerin giydiği kıyafetler izleyicilerin merakını uyandırdı. Biz de Bahar'ın bu benzersiz tarzını ve karakterini yansıtan kıyafetleri sizler için özenle seçtik. Bu kıyafetler, Bahar'ın karakterinin derinliklerine bir dalış niteliği taşıyor ve her biri, Bahar'ın karakterinin farklı yönlerini ortaya çıkarıyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bir önceki bölümdeki kıyafetleri burada konuşmuştuk.

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1. Çağla'nın giydiği bu basic elbiseyi biz çok beğendik, peki ya siz?

1. Çağla'nın giydiği bu basic elbiseyi biz çok beğendik, peki ya siz?

Elbiseyi bulamadık ama sizin için aynı renk ve kesime sahip olanını bulduk.Buraya tıktık

2. Nevra karakterinin giydiği bu bluz de merak konusu oldu.

2. Nevra karakterinin giydiği bu bluz de merak konusu oldu.

Exquise markasına ait olan bu bluzun maalesef stokları tükenmiş. Ancak aynı desene sahip elbisesinin stokları var, hoşunuza giderse diye buraya bıraktık.

3. Rengin'in bu yazlık elbisesini arayanları buraya alalım.

3. Rengin'in bu yazlık elbisesini arayanları buraya alalım.

H&M markasına ait olan bu mavi ve beyaz desenlere sahip gömlek elbise, sadece 879,99 TL. Burada

4. Bahar karakterinin bu bölümdeki kıyafetlerini bulamasak da size Bahar'ın yazın giyeceği kıyafetleri ekledik.

4. Bahar karakterinin bu bölümdeki kıyafetlerini bulamasak da size Bahar'ın yazın giyeceği kıyafetleri ekledik.

Zeytin yeşili rengiyle dikkat çeken bu gipeli elbise, efil efil kumaşıyla tam yazlık. Twist markasına ait olan bu elbisenin fiyatı 1.649,50 TL. 

Burada

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5. Bahar denize gitseydi kesin bu bikiniyi giyerdi.

5. Bahar denize gitseydi kesin bu bikiniyi giyerdi.

Twist Jakarlı Havlu Bikini Seti, capcanlı renkleri ve desenleriyle yaz tatilinize damgasını vuracak. Farklılığı arayanlar için harika olduğuna inanıyoruz.

Buradan ulaşın

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6. Bir beyaz atletle bile kombinlenebilecek o nadide parça...

6. Bir beyaz atletle bile kombinlenebilecek o nadide parça...

Yine Twist markasına ait olan bu Soyut Çiçek Desen Pantolon modeli, kombinlerinde renkleri görmeyi sevenler için harika. Bu kombin için tek eksiğiniz sandalet olabilir. Tabii ki de onu da ekledik.

Burada

7. Bahar'ın bir toka olarak vücut bulmuş hali diyebilir miyiz?

7. Bahar'ın bir toka olarak vücut bulmuş hali diyebilir miyiz?

Saç aksesuarlarını seçmek kimi zaman en zorlayıcı kararlardan biri olabiliyor. Bulduğumuz bu rengarenk ve yıldız şeklindeki tokayı mutlaka incelemelisiniz.

Buradan ulaşın

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8. Renklerine ve desenlerine hayran kalacağınız o şort.

8. Renklerine ve desenlerine hayran kalacağınız o şort.

Şimdi indirimle 1.999,00 TL yerine 1.399,30 TL. Burada

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9. "Takı bir kültürdür." diyenler burada mı?

9. "Takı bir kültürdür." diyenler burada mı?

Yazın renklerini üstünüzde taşımanızı sağlayacak bu kolye, benzersiz ve hiçbir yerde göremeyeceğiniz charmları ile dikkat çekiyor.

Buraya tıktık

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10. Dantel detaylı bu gömlek ceket size çok yakışacak.

10. Dantel detaylı bu gömlek ceket size çok yakışacak.

Sezonun modası dantel detaylarına bu gömlek ceketle kulak vermeye ne dersiniz? Yaz boyunca sürekli elinizin gideceği bu tasarım parça da Twist markasına ait. 

Burada

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11. Peki, bu gömleğin kiraz detaylarına ve kollarına ne demeli?

11. Peki, bu gömleğin kiraz detaylarına ve kollarına ne demeli?

Koton markasına ait olan bu tatlı gömlek, sezon trendlerine uygun olup oldukça da uygun fiyatlı. 

Bu gömleğe ve sezon finalinde giyilen kıyafetlerin benzerlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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