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Bahar ve Ailesinin Hayatı Yeniden Mahvoluyor! Bahar Dizisinin 15. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Bahar ve Ailesinin Hayatı Yeniden Mahvoluyor! Bahar Dizisinin 15. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 12:05

Bahar dizisinin 15. bölümündeki kıyafetler ve benzer öneriler! Bahar'ın benzersiz tarzıyla bütünleşen bu kıyafetler her bölümde olduğu gibi yine merak konusu oldu. Bizler de hem bu kıyafetleri hem de Bahar karakterinin tarzını yansıtan kıyafetleri sizin için seçtik. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 04.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bahar ve ailesinin hayatı yeniden mahvoluyor!

Bahar ve ailesinin hayatı yeniden mahvoluyor!

Kiremit rengi tek düğmeli ceketin markası Yargıcı.

Krem rengi ve yeşili de var.

Fiyatı ise 5999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Bahar'ın giydiği tarzda üste oturan tek düğmeli ceketlerden hoşlananlar buraya.

Bahar'ın giydiği tarzda üste oturan tek düğmeli ceketlerden hoşlananlar buraya.

Görseldeki ceket ve daha fazlasını sizin için bulduk.

Kot ceket kombinleri tam benlik diyenler hemen buraya baksın.

Hepsiburada

Bahar dizisindeki Çağla yine çok şık...

Bahar dizisindeki Çağla yine çok şık...

Çağla karakterinin üzerindeki elbise Naia İstanbul. 

Kendinden ayarlanabilir boyun aksesuarı ve deri kumaşı ile giydiğiniz andan itibaren tüm gözleri üzerinize çekme garantili bir model.

Eee haliyle seveni de çok.

Bu sebeple olacak ki bordo rengi tükenmiş, burada. Ama üzülmeyin,  kırmızı ve siyahı hala mevcut.

Elbisenin fiyatı 3250 TL.

Almak isteyenler için kırmızısı burada.

Bu tarz deri elbiseleri ve bordoyu sevenler için de önerilerimiz var elbette.

Bu tarz deri elbiseleri ve bordoyu sevenler için de önerilerimiz var elbette.

Mesela bu görseldeki elbise oldukça albenili.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Bennu Yıldırımlar yine oyunculuğu ile kırıp geçiriyor.

Bennu Yıldırımlar yine oyunculuğu ile kırıp geçiriyor.

Bahar dizisine çok yakışan bir isim oldu Bennu Yıldırımlar.

Üzerindeki ceket de onun karakteri için adeta bir biçilmiş kaftan...

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Bu tarz ceketleri sevenler için önerilerimiz var elbette...

Bu tarz ceketleri sevenler için önerilerimiz var elbette...

Görseldeki oldukça tarz bir ceket...

 Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Nevra ve Timur'un korkusu sonunda gerçekleşti!

Nevra ve Timur'un korkusu sonunda gerçekleşti!

Bize son bölümü dişlerimizi sıka sıka izleten Nevra Sultan'a yeşil gömlek elbisesi çok yakışmış.

Eee yiğidi öldür, hakkını yeme demişler.

Eğer siz de Nevra gibi gömlek elbiselerden hoşlanıyorsanız hemen böyle buyrun.

Eğer siz de Nevra gibi gömlek elbiselerden hoşlanıyorsanız hemen böyle buyrun.

Yaz aylarında giymek için ideal elbiseler...

Hem rahat hem de şık görünüyorlar.

Almak isteyenler için görseldeki gömlek elbise ve daha fazlası burada.

Hepsiburada

Bir önceki bölümün kıyafetlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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