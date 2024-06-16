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Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 10:52

Kendinize değer veriyor ve bakımınıza özen gösteriyorsanız, bu haftanın en çok satan 13 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Kendinizi şımartmak ve bakım ritüelinize yeni bir soluk getirmek için bu ürünler bulunmaz bir nimet. İşte, bakımına dikkat edenlerin mutlaka sahip olması gereken haftanın en çok tercih edilen 13 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Geçen haftanın en çok satan kozmetik ürünlerini burada konuşmuştuk. 👇💅🏻👁️🌟

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1. Kiko Milano Yüz Bakımı - Hydra Pro Glow

1. Kiko Milano Yüz Bakımı - Hydra Pro Glow

Kiko Milano Hydra Pro Glow, cildinizin ışıltı ve nem ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir seçim. Derinlemesine nemlendirme ve aydınlatma özellikleri sayesinde cildinize canlılık kazandırır. Ayrıca makyaj bazı olarak da kullanım imkanı sunar. Hafif ve yağsız yapısıyla her cilt tipine uyumludur ve cildinizi rahatsız etmez. Bu ürün, cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar ve doğal bir parlaklık kazandırır.

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2. Lancaster Tan Deepener Tinted Jelly Spf6 200 Ml

2. Lancaster Tan Deepener Tinted Jelly Spf6 200 Ml

Lancaster Tan Deepener Tinted Jelly Spf6 200 Ml, özel olarak yanmadan bronzlaşan ciltler için tasarlanmış. Bundan dolayı, bu cilt tipinin ihtiyaç duyduğu nemlendirme ve korumayı sağlayarak kusursuz bir bronzluk elde etmenize yardımcı olur.

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3. KIKO Ruj - Smart Lipstick - 404

3. KIKO Ruj - Smart Lipstick - 404

KIKO Ruj - Smart Lipstick - 404, dudakları nemlendiren ve besleyen zengin bir formüle sahip. Bu sayede dudaklarınızı gün boyu yumuşak ve pürüzsüz tutacak formülüyle gün boyu rahatlık sağlar. 

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4. Chamos Repair Cica Centella Cream

4. Chamos Repair Cica Centella Cream

Ciltte tahriş, kızarıklık ve yara gibi problemleri için Chamos Repair Cica Centella Cream ideal bir çözüm. Centella Asiatica özü içeren formülü ile cildi yatıştırır, onarır ve yeniler. Akne ve sivilce gibi cilt problemlerinde de kullanılabilir.

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5. By Nini Spf 50+ Pa++++ Yeni Nesil Filtreli, Leke Karşıtı, Su Bazlı, Nemlendiricili Güneş Kremi 50 ml

5. By Nini Spf 50+ Pa++++ Yeni Nesil Filtreli, Leke Karşıtı, Su Bazlı, Nemlendiricili Güneş Kremi 50 ml

Su bazlı ve hafif yapılı By Nini Spf 50+ Pa++++ Güneş Kremi, ciltte yağlı his bırakmadan yüksek koruma sağlar. Cilt lekelerinin oluşmasını önler ve var olan lekelerin azalmasına yardımcı olur. Suya ve tere dayanıklı formülü ile yüzme ve spor gibi aktiviteler için de uygun.

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6. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Çevresini Aydınlatıcı, Koyu Halka Görünümünü Azaltan Göz Serumu 20ml

6. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Çevresini Aydınlatıcı, Koyu Halka Görünümünü Azaltan Göz Serumu 20ml

Göz çevrenizdeki koyu halkaları ve ince çizgileri azaltmak için L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Serumu'nu deneyin. Hyaluronik asit ve kolajen içeren formülü ile göz çevresini nemlendirir ve dolgunlaştırır. Düzenli kullanımda göz çevresindeki cilt daha aydınlık ve pürüzsüz görünür.

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7. L’Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml

7. L’Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml

Yaşlanma karşıtı bakım ve güneş korumasını bir arada sunan L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Yüz Güneş Kremi, cildin elastikiyetini ve sıkılığını artırırken, güneş lekelerinin oluşmasını önler ve kırışıklık görünümünü azaltır. SPF 50+ koruma faktörü ile cilde geniş spektrumlu koruma sağlar.

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8. BiodermaSensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler için Nemlendirici Etkili Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli

8. BiodermaSensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler için Nemlendirici Etkili Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli

Hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş Bioderma Sensibio Foaming Gel, cildi nazikçe temizlerken nemlendirir ve yatıştırır. Ciltte tahrişe neden olan sabun ve parfüm gibi maddeler içermez. Bu nedenle hassas ciltler için ideal bir temizleyici.

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9. Dove Kadın Sprey Deodorant Matcha Yeşil Çay & Sakura Çiçeği

9. Dove Kadın Sprey Deodorant Matcha Yeşil Çay & Sakura Çiçeği

Dove Kadın Sprey Deodorant Matcha Yeşil Çay & Sakura Çiçeği, ferahlatıcı ve zarif kokusu ile sizi gün boyu zinde hissettirir. 48 saat terleme ve koku koruması sağlayarak koltuk altlarınızın kuru kalmasına yardımcı olur. 0% alüminyum içeren formülü ile cildinize zarar vermez.

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10. NIVEA Aloe Vera Vücut Losyonu

10. NIVEA Aloe Vera Vücut Losyonu

Yaz aylarında güneş ve sıcaktan yıpranan cilt, neme ve bakıma ihtiyaç duyar. NIVEA Aloe Vera Vücut Losyonu, içeriğindeki Aloe Vera ile cildi derinlemesine nemlendirir ve ferahlatır. 48 saat nemlendirme sağlayarak cildinizin gün boyu yumuşak ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.

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11. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

11. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Güneş, cilt lekeleri ve cilt yaşlanması gibi birçok cilt problemine yol açabilir. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi, yüksek koruma faktörü ile güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi korurken, içeriğindeki Glabridin ile cilt lekelerinin oluşmasını önleyerek mükemmel cilt görünümünü destekler.

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12. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

12. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

Sıcak havalarda terleme ve koku kaçınılmazdır. Old Spice Captain Deodorant, ferah ve maskülen kokusu ile gün boyu kendinizi zinde ve özgüvenli hissetmenizi sağlıyor. Uzun süreli koruma sağlayarak terlemeyi ve kokuyu kontrol altına alıyor. Stick formülü ile kullanımı pratik ve kolay.

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13. NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi (200 ml)

13. NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi (200 ml)

Yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarından korunmak için en önemli ürünlerden biri güneş kremidir. NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, geniş spektrumlu koruma sağlayarak hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma altına alırken, sprey formülü ile kolay uygulama imkanı sunuyor. Suya dayanıklı özelliği ile yüzerken veya terlerken de korumayı sürdürüyor. Cildi nemlendirerek kurumayı önleyen formülü ile yaz boyunca cildinizin ihtiyacı olan her şeyi tek bir üründe sunuyor.

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