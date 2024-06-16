Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Kendinize değer veriyor ve bakımınıza özen gösteriyorsanız, bu haftanın en çok satan 13 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Kendinizi şımartmak ve bakım ritüelinize yeni bir soluk getirmek için bu ürünler bulunmaz bir nimet. İşte, bakımına dikkat edenlerin mutlaka sahip olması gereken haftanın en çok tercih edilen 13 kozmetik ürünü.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 15.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kiko Milano Yüz Bakımı - Hydra Pro Glow
2. Lancaster Tan Deepener Tinted Jelly Spf6 200 Ml
3. KIKO Ruj - Smart Lipstick - 404
4. Chamos Repair Cica Centella Cream
5. By Nini Spf 50+ Pa++++ Yeni Nesil Filtreli, Leke Karşıtı, Su Bazlı, Nemlendiricili Güneş Kremi 50 ml
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6. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Çevresini Aydınlatıcı, Koyu Halka Görünümünü Azaltan Göz Serumu 20ml
7. L’Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml
8. BiodermaSensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler için Nemlendirici Etkili Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli
9. Dove Kadın Sprey Deodorant Matcha Yeşil Çay & Sakura Çiçeği
10. NIVEA Aloe Vera Vücut Losyonu
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11. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi
12. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml
13. NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi (200 ml)
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