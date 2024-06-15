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Keyifçiler Buraya! Güzel Havanın Keyfini Çıkarmak İsteyenlere Öneriler

etiket Keyifçiler Buraya! Güzel Havanın Keyfini Çıkarmak İsteyenlere Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 14:45

Güzel hava eşliğinde dış mekanlarda zaman geçirmeyi sevenler için özel olarak seçtiğimiz 13 ürünü mutlaka incelemelisiniz. Kamp sandalyesinden şişme havuza, piknikte yapacağınız yeni LEGO'lardan arka bahçenizi açık hava sinemasına dönüştürecek projeksiyon cihazına kadar birçok seçenek bu listede.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

1. Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi ile evinizin konforunda barista kalitesinde kahveler hazırlayabilirsiniz.  Bu makine, çekirdekten fincana espresso, cappuccino, latte macchiato ve Americano gibi birçok farklı kahve yapmanızı sağlayacak.

Genel Özellikler:

  • Ürün Tipi: Tam Otomatik Espresso Makinesi

  • Güç: 1500 W

  • Basınç: 15 Bar

  • Kahve Tipi: Toz Kahve ve Çekirdek Kahve

  • Su Kapasitesi: 1800 ml

  • Fincan Kapasitesi: 15 Fincan

  • Otomatik Kapanma: Var

  • Kahve Öğütücü: Var

  • Isıtma Gücü: 1500 W

  • Sesli İkaz: Var

  • Su Seviye Göstergesi: Var

  • Damlama Önleyici: Var

  • Köpürtme Ucu: Var

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2. Karaca Hatır Hüps Düet Steel Türk Kahve Makinesi 10 Fincan Kapasiteli Bol Köpüklü

2. Karaca Hatır Hüps Düet Steel Türk Kahve Makinesi 10 Fincan Kapasiteli Bol Köpüklü

Karaca Hatır Hüps Düet Steel Türk Kahve Makinesi, hem lezzetli Türk kahvesi pişirmek hem de sütlü kahve hazırlamak isteyenler için ideal bir seçim. Bu makine, 10 fincan kapasiteli ve çift çelik cezve ile 2 farklı kahve çeşidini aynı anda hazırlamanıza imkan sağlıyor.

Makinenin Özellikleri:

  • Çift Cezve: Makine, iki adet çelik cezveye sahiptir. Bu sayede, aynı anda hem sade kahve hem de sütlü kahve pişirebilirsiniz.

  • 10 Fincan Kapasite: Her cezve 5 fincan kapasitelidir. Bu sayede, toplamda 10 fincan kahve pişirebilirsiniz.

  • Kolay Kullanım: Makine kullanımı oldukça kolaydır. Cezvelere kahvenizi ve suyunuzu ekleyip düğmeye basmanız yeterlidir. Makine, kahvenizi otomatik olarak pişirecektir.

  • Ayarlanabilir Sıcaklık: Makinenin ısı ayarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

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3. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0.88 lt

3. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0.88 lt

Doğada kamp yaparken veya piknikteyken soğuk içeceklerinizin her zaman yanınızda olması önemlidir. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0.88 lt ile içecekleriniz 12 saat boyunca soğuk, 48 saat boyunca ise buzlu kalır. Flip straw pipet sayesinde de kolayca içebilirsiniz.

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4. Reakoo Kamp Sandalyesi

4. Reakoo Kamp Sandalyesi

Kampta rahatça oturmak için bir kamp sandalyesine ihtiyacınız olacak. Taşınabilir, katlanabilir ve ultra hafif bir kamp sandalyesi seçmeniz hem taşımayı kolaylaştırır hem de yerden tasarruf sağlar.

Burada

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5. SALOMON Erkek X-ADVENTURE GTX Patika Koşu Ayakkabısı

5. SALOMON Erkek X-ADVENTURE GTX Patika Koşu Ayakkabısı

Doğa sporları tutkunları için tasarlanmış SALOMON Erkek X-ADVENTURE GTX Patika Koşu Ayakkabısı, maceralarınızda size eşlik edecek ideal bir seçimdir.

  • Gore-Tex membran: Ayakkabının Gore-Tex membranı, su geçirmezlik ve nefes alabilirlik sağlayarak her koşulda kuru ve rahat kalmanızı sağlar.

  • Quicklace bağlama sistemi: Hızlı ve kolay bağlama imkanı sunan Quicklace sistemi ile zaman kaybetmeden maceranıza başlayabilirsiniz.

  • Contagrip dış taban: Farklı arazilerde üstün tutuş ve denge sağlayan Contagrip dış taban, kaygan zeminlerde bile güvenli bir şekilde ilerlemenizi sağlar.

  • Hafif ve esnek: Hafif ve esnek tasarımı sayesinde uzun koşularda bile rahatlık sunar.

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6. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Ayakkabı

6. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Ayakkabı

Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure, rahatlık ve tarzı bir arada arayanlar için ideal bir seçim. Yumuşak tabanı, hafif tasarımı ve çarpıcı tasarımı ile günlük hayatınızın her anında size eşlik edecek.

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7. Ray-Ban Rb 2298 13553F 52 Hawkeye Unisex Güneş Gözlüğü

7. Ray-Ban Rb 2298 13553F 52 Hawkeye Unisex Güneş Gözlüğü

Hem şık hem de kullanışlı bir güneş gözlüğü istiyorsanız... O zaman Ray-Ban Rb 2298 13553F 52 Hawkeye Unisex Güneş Gözlüğü tam da size göre! Bu gözlük, ikonik Ray-Ban tarzını modern bir çerçeveyle buluşturarak her tarza uyum sağlar. Ayrıca gözlük, gün boyu rahatça takılabilecek kadar hafif.

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8. Belde Şemsiye - F 200 Delüks Sarı Beyaz Plaj Şemsiyesi

8. Belde Şemsiye - F 200 Delüks Sarı Beyaz Plaj Şemsiyesi

Yaz ayları geldiğinde, güneşten korunmak için hepimiz şemsiye ararız. Peki, ideal bir plaj şemsiyesi nasıl olmalı? Hem geniş bir gölgelik alanı sunmalı hem de dayanıklı olmalı. Belde Şemsiye - F 200 Delüks Sarı Beyaz Plaj Şemsiyesi, bu kriterleri fazlasıyla karşılayan bir ürün.

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9. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, 15.1 lt

9. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, 15.1 lt

Doğa yürüyüşlerinde, kamp yaparken, piknikte veya plajda yiyecek ve içeceklerinizi taze ve soğuk tutmak için ideal bir çözüm, Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta. Bu dayanıklı ve kullanışlı çanta, maceralarınızda size eşlik edecek ve yiyeceklerinizi saatlerce soğuk tutarak keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

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10. LEGO Disney Ters Yüz 2 Duygu Küpleri 43248

10. LEGO Disney Ters Yüz 2 Duygu Küpleri 43248

Sevgilinizle güzel bir havada piknik yaparken hem eğlenmek hem de yaratıcılığınızı kullanmak mı istiyorsunuz? O zaman LEGO Disney Ters Yüz 2 Duygu Küpleri 43248 tam size göre! Bu yeni çıkan LEGO seti, Pixar filmlerinde olan Neşe ve Kaygı karakterlerini de içeriyor.

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11. Bestway Steel Pro MAX Frame Havuz Seti

11. Bestway Steel Pro MAX Frame Havuz Seti

Yaz aylarının sıcağında serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için ideal bir havuz arıyorsanız, Bestway Steel Pro MAX Frame Havuz Seti tam size göre! Bu sağlam ve kullanışlı havuz seti, kurulumu kolay ve hızlı olup size yaz aylarında serinlemenin kapılarını açıyor.

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12. Songmics GDC22Q Hamak

12. Songmics GDC22Q Hamak

Keyifli bir bahçe ya da kamp deneyimi için hem konforlu hem de kullanımı kolay bir hamak. İki kişiyi rahatlıkla taşıyabilen bu geniş ve sağlam hamak, size unutamayacağınız dinlenme anları sunacak. Bu hamak, konfor ve kullanım kolaylığı ile tam sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış.

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13. Otomatik Keystone Düzeltme Mini Taşınabilir Projektör

13. Otomatik Keystone Düzeltme Mini Taşınabilir Projektör

Bahçenizde açık hava sineması keyfi: Otomatik Keystone Düzeltme Mini Taşınabilir Projektör ile mümkün!

Sıcak yaz akşamlarında aileniz ve sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir açık hava sineması deneyimi yaşamak ister misiniz? Otomatik Keystone Düzeltme Mini Taşınabilir Projektör, WiFi 6 ile 4K/ 200 ANSI Akıllı Projektör ile bu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz!

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