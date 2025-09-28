Suyun Kimyası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Su, hayatın kaynağı… Ama onun sadece içmek ya da denize girmekle ilgili olmadığını biliyor musun? Kimyasal yapısından, özelliklerine, hatta günlük hayatta fark etmeden kullandığımız bilgi kırıntılarına kadar su hakkında ne kadar şey biliyorsun? Hadi bakalım, testimizi çöz ve bilgini ölç!
1. Su molekülünün kimyasal formülü nedir?
2. Su molekülünde kaç hidrojen atomu bulunur?
3. Dünya yüzeyinin yaklaşık kaçta kaçı sularla kaplıdır?
4. Su moleküllerini bir arada tutan ekstra çekim kuvveti nedir?
5. Buz neden suda yüzer?
6. Deniz suyunun ortalama tuzluluk oranı nedir?
7. Su standart basınç altında hangi sıcaklıkta kaynar?
8. Su neden çok iyi bir çözücüdür?
9. Dünyadaki tatlı suyun çoğu nerede bulunur?
10. Son olarak bir insan su içmeden ortalama ne kadar süre yaşayabilir?
Testi ne yazık ki geçemedin!
Testi geçtin, harikasın!
