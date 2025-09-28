Suyun Kimyası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Görünüşe bakılırsa suyun kimyası seni biraz terletti. Ama üzülme, suyun doğası da böyle sabırlı, öğretici ve akışkan. Buz neden yüzer, saf su neden elektriği iyi iletmez… belki bazılarını ilk kez duydun. Bu aslında çok normal çünkü okulda kimya kitapları bile suyun bu kadar acayip özelliklerini atlayabiliyor. Sen şimdilik çölde kalmış bir toprak gibisin ama merakın sayesinde yağmur bulutlarını çağırabilirsin. Birkaç damla bilgiyle kısa sürede göle dönüşeceğin kesin. Günde en az 8 bardak su içmeyi unutma!