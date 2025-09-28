onedio
Suyun Kimyası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
28.09.2025 - 16:04

Su, hayatın kaynağı… Ama onun sadece içmek ya da denize girmekle ilgili olmadığını biliyor musun? Kimyasal yapısından, özelliklerine, hatta günlük hayatta fark etmeden kullandığımız bilgi kırıntılarına kadar su hakkında ne kadar şey biliyorsun? Hadi bakalım, testimizi çöz ve bilgini ölç!

1. Su molekülünün kimyasal formülü nedir?

2. Su molekülünde kaç hidrojen atomu bulunur?

3. Dünya yüzeyinin yaklaşık kaçta kaçı sularla kaplıdır?

4. Su moleküllerini bir arada tutan ekstra çekim kuvveti nedir?

5. Buz neden suda yüzer?

6. Deniz suyunun ortalama tuzluluk oranı nedir?

7. Su standart basınç altında hangi sıcaklıkta kaynar?

8. Su neden çok iyi bir çözücüdür?

9. Dünyadaki tatlı suyun çoğu nerede bulunur?

10. Son olarak bir insan su içmeden ortalama ne kadar süre yaşayabilir?

Testi ne yazık ki geçemedin!

Görünüşe bakılırsa suyun kimyası seni biraz terletti. Ama üzülme, suyun doğası da böyle sabırlı, öğretici ve akışkan. Buz neden yüzer, saf su neden elektriği iyi iletmez… belki bazılarını ilk kez duydun. Bu aslında çok normal çünkü okulda kimya kitapları bile suyun bu kadar acayip özelliklerini atlayabiliyor. Sen şimdilik çölde kalmış bir toprak gibisin ama merakın sayesinde yağmur bulutlarını çağırabilirsin. Birkaç damla bilgiyle kısa sürede göle dönüşeceğin kesin. Günde en az 8 bardak su içmeyi unutma!

Testi geçtin, harikasın!

Tebrikler! Sen suyun sadece içmek için değil, hayatın kimyasal kalbi olduğunu da çok iyi biliyorsun. Suyun üçlü noktasından ağır suyuna kadar detayları öğrenmişsin. Seninle beraber çölde bile hayatta kalabiliriz çünkü suyun kıymetini bilen bir yol arkadaşısın. İnsan beyninin %75’inin sudan oluştuğunu bildiğin gibi senin de beyninin büyük kısmı bilgiyle dolu. Günde en az 8 bardak su içmeyi de unutma!

