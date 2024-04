Suyun Güzelliğinin Yansıması: Dünyanın En Güzel Kanal Şehirleri Listesi

Stockholm’de şehri gezmek için kanal turlarını tercih etmeniz gereken şehirlerimizin başında geliyor. “Kuzey’in Venedik’i” olarak da bilinen Stockholm İsveç’te 14 ada üzerine kurulmuş. Under the Bridges of Stockholm, Historical Canal Tour, City Hall ve Royal Canal Tour’u tercih edebilir, Stockholm’un tadını çıkarabilirsiniz.