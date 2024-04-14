Suyun Güzelliğinin Yansıması: Dünyanın En Güzel Kanal Şehirleri Listesi

Bangkok’ta oldukça kalabalık olduğu için yapacak çok şey olsa da mutlaka bir kanal turuna katılmalısınız. Bangkok Central Palace‘dan tekneye binip şehrin bu huzurlu köşesine doğru yol aldığınızda bunu çok iyi göreceksiniz. Bangkoknoi ve Bangkokyai. Nehir kenarında birbirine karışmış farklı sosyal sınıflara ait çok lüks villalar da görülüyor ve hemen yan tarafında bulunan yıkık dökük evleri göreceksiniz. Kanal kenarında güneşlenen timsahlar yolcuğun sürprizlerinden.