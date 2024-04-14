Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Suyun Güzelliğinin Yansıması: Dünyanın En Güzel Kanal Şehirleri Listesi

Suyun Güzelliğinin Yansıması: Dünyanın En Güzel Kanal Şehirleri Listesi

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 19:02

Şehirler ya tarihi ya mimarisi ya da kültürel değerleri ile ön plana çıkar ama bu yazımızda durum biraz farklı… Kanallarıyla ünlü ve manzarasına doyum olmayan dünyanın dört bir yanındaki şehirlerimizi gelin birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/kanallari...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Stockholm

1. Stockholm

Stockholm’de şehri gezmek için kanal turlarını tercih etmeniz gereken şehirlerimizin başında geliyor. “Kuzey’in Venedik’i” olarak da bilinen Stockholm İsveç’te 14 ada üzerine kurulmuş. Under the Bridges of Stockholm, Historical Canal Tour, City Hall ve Royal Canal Tour’u tercih edebilir, Stockholm’un tadını çıkarabilirsiniz.

2. Alappuzha

2. Alappuzha

Bir diğer adı Alleppey olan Alappuzha, Hindistan’nın oldukça eski ve güzel bir yerleşim yeri. Alappuzha’yı keyifli şekilde keşfedebilmek, kanallarda dolaşmak için bot kiralayabilirsiniz. Yaklaşık 4 saat süren bu turlar esnasında nehir üzerindeki nilüferlerin güzelliği sizi şaşırtabilir, hafif hafif yağan yağmurda ıslanarak Hindistan sıcağında serinleyeceksiniz.

3. Bangkok

3. Bangkok

Bangkok’ta oldukça kalabalık olduğu için yapacak çok şey olsa da mutlaka bir kanal turuna katılmalısınız. Bangkok Central Palace‘dan tekneye binip şehrin bu huzurlu köşesine doğru yol aldığınızda bunu çok iyi göreceksiniz. Bangkoknoi ve Bangkokyai. Nehir kenarında birbirine karışmış farklı sosyal sınıflara ait çok lüks villalar da görülüyor ve hemen yan tarafında bulunan yıkık dökük evleri göreceksiniz. Kanal kenarında güneşlenen timsahlar yolcuğun sürprizlerinden.

4. Suzhou

4. Suzhou

Çin’in Venedik’i olan” Suzhou, Doğu Çin’de Yangtze Nehri’nin aşağısında yer alıyor. M.Ö. 5. yüzyılda kurulmuş olan kent büyüleyici su yolları, muazzam bahçeleri ve tarihi taş köprüleri ile ünlü. Mimari üslubuyla ilgi çeken kanallar, taş köprüler ve o büyüleyici atmosfer aklınızı başınızdan alabilir. Yarım saatlik ya da 3 saatlik turlar ile romantik bir şehir turu yapmayı unutmayın.

5. Giethoorn

5. Giethoorn

Amsterdam’ın kuzeydoğusunda bulunan pitoresk Hollanda köyü Giethoorn yol olmadan inşa edilmiş ve son derece sakin bir yer. Asfalt yollar yerini yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kanallara bırakmış durumda. Kemerli ahşap köprülerin ve sazdan çatılı şirin çiftlik evlerinin yanındaki dar su kanallarından geçerken Giethoorn’un güzelliklerini deneyimleyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Brugge

6. Brugge

Romantik bir şehir olan Brugge‘de tarihi evlerin konumlandığı meydanı çevreleyen kanallarda teknelerle gezinti yapılabilen bir şehir. 50 dakikalık bir tekne gezisinde kentin bozulmayan tarihi dokusunu görebilirsiniz. Ziyaretçilerini adeta yüzlerce yıllık bir yolculuğa çıkartan kanal gezintisi ağaçlarla renklenen ve çevresindeki tarihi binalarıyla tanımanıza yardımcı oluyor. Yaz aylarında bu kanal turları dolu olarak hizmet veriyor.

7. Amsterdam

7. Amsterdam

“Kanallar ve köprüler kralı” olarak bilinen Amsterdam’da 1.281 tane köprü ve 165 tane kanal bulunuyor. Her yıl 3 milyondan fazla ziyaretçi kanallarda gemi yolculuğu yapılıyor. Blue BoatCompany veya Canal Bus tercih edebilirsiniz. Turlar sayesinde Van Gogh Müzesi, Rijks Müzesi ve Anne frank Müzesi gibi önemli turistik noktalara ulaşabilirsiniz.

8. Venedik

8. Venedik

Kanallar ve Köprüler şehri olarak bilinen Venedik 117 ada üzerinde kurulu olup 170 kanalı 400 köprü ile birleşiyor. Bu şehri gezmenin en güzel şekli gondol turu… Venedik sembollerinden gondol kanalların arasında etkileyici bir tura çıkarıyor. Gondola binmek isterseniz genellikle San Marco girişinde vapurdan indiğiniz tarafta duruyorlar.

9. Annecy

9. Annecy

Adeta peri masalından çıkmış gibi görünen Annecy kent merkezinin içinden geçen romantik su kanallarıyla “Alplerin Venedik’i” lakabının hakkını fazlasıyla veriyor. Thiou Nehri’nin suları üzerinde süzülürken kanalların kıyısında sıralı pastel renkli 15. ve 16. yüzyıl binalarını manzarasına doyum olmuyor.

10. Can Tho

10. Can Tho

Can Tho, Mekong nehri üzerinde tabi kanallarla oluşmuş bir su şehirdir. Ana su yollarında yüzen sallar üzerinde kurulan tezgâhlar, büyük canlı bir halk pazarı adeta… Bu ekonomik faaliyetlere zamanla turizm de eklenerek kimi şehirlerin turistik niteliği daha fazla ön plana çıkarak şehrin ekonomik canlılığınını da arttırmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Paris

11. Paris

Sen Nehri’nin kıyısına kurulu  “Işıklar Şehri” Paris, tüm dünyanın gözdesi ve buram buram romantizm kokuyor. Tutkunun ve aşkın her köşede hissedildiği bu şehirde; Şanzelize Bulvarı, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Versay Sarayı ve Notre Dame Katedrali gibi dünya tarihine mal olmuş yapılarıyla nefes kesici bir kanal şehri… Modanın, sanatın, kültürel yaşamın dünya başkentlerinden biri olarak kabul edilen Paris, kanalları ve Sen Nehri kıyılarıyla sizi bekliyor.

12. Hamburg

12. Hamburg

Hamburg Almanya'nın en büyük ikinci şehri, Avrupa’nın ikinci büyük limanına ve aynı zamanda ülkenin en canlı, en hareketli hayatına sahip şehridir. Kanallarla örülü olan Hamburg Albe Elster ve Bille nehirlerinin kesişim noktası özelliği sayesinde tam bir kanallar şehri.

13. St. Petersburg

13. St. Petersburg

Rusya'nın tarihi başkenti St. Petersburg Rusya’nın ikinci, Avrupa’nın dördüncü büyük kenti. Görkemli yapıları kadar bu yapıların boyunca yükseldiği kanallarıyla da ünlü kenti çevreleyen kanallar birçok köprüyle süslenmiş durumda.

14. Birmingham

14. Birmingham

Sanayi devriminin doğduğu yer olarak bilinen bu şehir, tarihi, kültürel ve ticari açıdan zengin bir mirasa sahip. Birmingham, birçok kanal ve su yoluyla çevrili olmasındandır ki bir kanal turuna çıkarak bu şehri farklı bir perspektiften keşfetmek için sebebiniz olabilir. Modern mimarisiyle dikkat çeken Birmingham kanallarıyla da dikkat çekiyor.

15. Cape Coral

15. Cape Coral

Cape Coral, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alıyor. Cape Coral, 1957’de Maryland, Baltimore’dan iki erkek kardeş olan Leonard ve Jack Rosen tarafından kurulmuş. Şehir; tekne gezintisi ve su aktiviteleri ile ilgilenen sakinleri çekmek için tasarlanmış bir ızgara kanal sistemi ile master planlı bir topluluk olarak geliştirilmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Kopenhag

16. Kopenhag

Taş çağından ve Vikinglerden beridir kullanılan bu şehir resmi olarak ilk kez 1020 yıllarında kayıtlara geçmiş en eski yerleşim yerlerinden. Bu yüzdendir şehri gezerken aynı zamanda kuzey ülkelerinin de giriş noktası olarak görebilirsiniz. Kanallarıyla ün salmış şehrin en meşhur yerlerini size tanıtan kanal turlarında gidemeyeceğiniz bazı tarihi/turistik bölgeleri tanıyıp keşfedebilirsiniz.Turlar Nyhavn’dan ve Gammel Strand’dan başlıyor ve yaklaşık 1 saat sürüyor.

Dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın