Suyun Güzelliğinin Yansıması: Dünyanın En Güzel Kanal Şehirleri Listesi
Suyun Güzelliğinin Yansıması: Dünyanın En Güzel Kanal Şehirleri Listesi
Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/kanallari...
Şehirler ya tarihi ya mimarisi ya da kültürel değerleri ile ön plana çıkar ama bu yazımızda durum biraz farklı… Kanallarıyla ünlü ve manzarasına doyum olmayan dünyanın dört bir yanındaki şehirlerimizi gelin birlikte inceleyelim.
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1. Stockholm
2. Alappuzha
3. Bangkok
4. Suzhou
5. Giethoorn
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6. Brugge
7. Amsterdam
8. Venedik
9. Annecy
10. Can Tho
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11. Paris
12. Hamburg
13. St. Petersburg
14. Birmingham
15. Cape Coral
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16. Kopenhag
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