Yüzyılladır Havasında Aşk Kokusunun Eksik Olmadığı Avrupa’nın Romantik Dünya Mirasları

olağanüstü mimarisi ne enfes manzarasıyla Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başaran Mont Saint Michel ve körfezi sebep ne olursa olsun kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerinden. UNESCO tarafından desteklenen olağanüstü evrensel değerlerin bir örneği olan bu yer tepesinde yerçekimine meydan okuyan bir Orta Çağ manastırı bulunuyor ve doğal güzelliklerle dolu bir körfez manzarasını misafirlerini adeta büyülüyor. Bu enfes adayı çevreleyen koy binlerce kuş ve bitki türüne ev sahipliği yaptığı doğal bir koruma alanı.