Yüzyılladır Havasında Aşk Kokusunun Eksik Olmadığı Avrupa’nın Romantik Dünya Mirasları
Yüzyılladır Havasında Aşk Kokusunun Eksik Olmadığı Avrupa’nın Romantik Dünya Mirasları
Kaynak: https://visitworldheritage.com/en/eu/...
Her güzellik aşka sebep olabilir. Bu bazen bir heykel olur bazen bir insan ama bazen de bir yerleşim yeri de olabilir. 18. Yüzyıl sonlarında duygu ve hayal gücünün bir araya gelmesiyle her taşında toprağında romantizm içeren Avrupa’nın Romantik Dünya Miraslarını gelin birlikte inceleyelim. 💜
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1. Mont Saint Michel Körfezi - Fransa
2. San Gimignano - İtalya
3. Bruges - Belçika
4. Vilnius - Litvanya
5. Yukarı Orta Ren Vadisi - Almanya
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6. Lednice – Valtice Kültürel Manzarası, Çekya
7. Wachau - Avusturya
8. Pafos (Paphos) - Kıbrıs
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