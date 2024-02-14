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Yüzyılladır Havasında Aşk Kokusunun Eksik Olmadığı Avrupa’nın Romantik Dünya Mirasları

Yüzyılladır Havasında Aşk Kokusunun Eksik Olmadığı Avrupa’nın Romantik Dünya Mirasları

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 10:01

Her güzellik aşka sebep olabilir. Bu bazen bir heykel olur bazen bir insan ama bazen de bir yerleşim yeri de olabilir. 18. Yüzyıl sonlarında duygu ve hayal gücünün bir araya gelmesiyle her taşında toprağında  romantizm içeren Avrupa’nın Romantik Dünya Miraslarını gelin birlikte inceleyelim. 💜

Kaynak: https://visitworldheritage.com/en/eu/...
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1. Mont Saint Michel Körfezi - Fransa

1. Mont Saint Michel Körfezi - Fransa

olağanüstü mimarisi ne enfes manzarasıyla Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başaran Mont Saint Michel ve körfezi sebep ne olursa olsun kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerinden. UNESCO tarafından desteklenen olağanüstü evrensel değerlerin bir örneği olan bu yer tepesinde yerçekimine meydan okuyan bir Orta Çağ manastırı bulunuyor ve doğal güzelliklerle dolu bir körfez manzarasını misafirlerini adeta büyülüyor. Bu enfes adayı çevreleyen koy binlerce kuş ve bitki türüne ev sahipliği yaptığı doğal bir koruma alanı.

2. San Gimignano - İtalya

2. San Gimignano - İtalya

İtalya’nın en eski yerleşimlerinden birisi olan San Gimignano geçmişi inişli çıkışlı tepeleri, 11. Ve 13. Yüzyıla dayanan asmaları, pişmiş toprakta yaılan çatıları ve korunaklı kuleleriyle göz kamaştırıyor. Orta Çağ’da önemli bir dinlenme noktası olan bu yer Toscana’nın yemyeşil tarlalarından yükselen surlarıyla gelenlere adeta masalsı bir tatil vaadediyor. Kasabada dolaşırken kule merdivenleri çıkmayı, bölgenin ünlü beyaz şarabı Vernaccia di San Gimignano’nun tadına bakmayı sakın unutmayın.

3. Bruges - Belçika

3. Bruges - Belçika

Orta Çağ’ın en romantik yerleşim yerlerinden olan Bruges günümüzde hala havada aşk kokusunun en yoğun olduğu yerlerden. Minewaterpark’da kesinlikle Aşk Gölünü ziyaret etmelisiniz. Şehrin en değerli çağları 12. Ve 15. Yüzyıl olsa da yüzyıllar geçse de hala ihtişamından bir şey kaybetmemiş.

4. Vilnius - Litvanya

4. Vilnius - Litvanya

Zamanında Litvanya’nın siyasi merkezi olan Vilnius’un Avrupa’nın kültürel ve mimari etkisi tartışılmaz bir noktada. Gotik, Rönesans, Barok ve Klasik tarzdaki binalarıyla göz doldurmaya devam eden bu merkez tarihinin en büyük aşk hikayelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

5. Yukarı Orta Ren Vadisi - Almanya

5. Yukarı Orta Ren Vadisi - Almanya

Orta Çağ’da roma imparatorluğunun kalbi olan Yukarı Orta Ren Vadisi aynı zamanda geçmişte Avrupa’nın en önemli ticaret merkeziymiş. Nehir tarafında 67 kmlik alanın boyunca uzanan panoramik manzaralar eşliğinde tekne, arabayla, bisikletle veya yaya olarak dolaşmalısınız. Kültür, gastronomi ve eşsiz şarapları ile midenize de hitap edecek olan Yukarı Orta Ren Vadisi ziyaretçilerini bekliyor.

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6. Lednice – Valtice Kültürel Manzarası, Çekya

6. Lednice – Valtice Kültürel Manzarası, Çekya

12. Yüzyıldan kalma bir sınır kalesi arazisinde bulunan Lednice aynı zamanda romantik bir kalenin de ev sahibi. Bisikletçilerin favori bölgesi olan Lednice romantik bahçeleri ile de göz dolduruyor. Çekya’ın kırsalında bulunan sarayla arasında bulunan bu romantik evler sizi de büyüleyecek.

7. Wachau - Avusturya

7. Wachau - Avusturya

Tuna vadisinin bir uzantısı olan Wachau korunan ve manzarası ile ziyaretçilerine muhteşem manzarasını gösteren bir kent. Yüzyıllardır romantik efsanelere, aşk ve kalp kırıklığı hikayelerine ilham kaynağı olan Wachau cennetini ziyaret etmeyi unutmayın.

8. Pafos (Paphos) - Kıbrıs

8. Pafos (Paphos) - Kıbrıs

Kıbrıs’ın hem zengin hem de romantik kentlerinden biri olan Pafos, Orta Çağ’dan kalan kalıntılarıyla büyüleyici bir tatil vaadediyor. Yunan mitolojisine ilgi duyuyorsanız Yunan Aşk Tanrıçası Afrodit’in efsanevi doğum yeri Pafos kesinlikle ziyaret etmeniz gereken yerlerden.

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