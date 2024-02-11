Gezmeyi Seven Çifte Kumrular İçin Dünyadaki ve Türkiye’deki En Romantik Şehirler
Gezmeyi Seven Çifte Kumrular İçin Dünyadaki ve Türkiye’deki En Romantik Şehirler
Kaynak: https://blog.obilet.com/dunyanin-en-r...
Bazı şehirler vardır ki aşk denilince akla o şehirler gelir peki Türkiye’deki ve dünyadaki en romantik şehirler hangileri? Herkesin en güzel hatıralarının olduğu yer onun için elbette en romantik yerdir. Listemizde ise 14 Şubat Sevgililer Gününü daha da romantik hale getirecek şehirleri sıraladık. Dileğim her gününüzün 14 Şubat romantizmi kadar güzel ama masraflı olmaması… En romantik şehirlerimizi merak ediyorsanız buyurun yazının devamına. 💜
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1. İstanbul
2. Paris
3. Kapadokya
4. Prag
5. Adatepe
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6. Roma
7. Ağva
8. Venedik
9. Şirince
10. Brugge
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11. Adalar
12. Floransa
13. Honolulu
14. Bled
15. Abant
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16. Lizbon
17. Viyana
18. Kopenhag
19. Amsterdam
20. Lyon
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