Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Gezmeyi Seven Çifte Kumrular İçin Dünyadaki ve Türkiye’deki En Romantik Şehirler

Gezmeyi Seven Çifte Kumrular İçin Dünyadaki ve Türkiye’deki En Romantik Şehirler

Sevgililer günü
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:31

Bazı şehirler vardır ki aşk denilince akla o şehirler gelir peki Türkiye’deki ve dünyadaki en romantik şehirler hangileri? Herkesin en güzel hatıralarının olduğu yer onun için elbette en romantik yerdir. Listemizde ise 14 Şubat Sevgililer Gününü daha da romantik hale getirecek şehirleri sıraladık. Dileğim her gününüzün 14 Şubat romantizmi kadar güzel ama masraflı olmaması… En romantik şehirlerimizi merak ediyorsanız buyurun yazının devamına. 💜

Kaynak: https://blog.obilet.com/dunyanin-en-r...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İstanbul

1. İstanbul

Adına binlerce şarkı, şiiri ve hikaye yazıldığı İstanbul elbette listemizin ilk sırasında… Büyüleyici Boğaz’ı, Kız Kulesi, Galata Kulesi ve daha nice güzellikleriyle kendine aşık eden bir şehir.  Gezmeye ve gözlerinin doyamayacağı harika manzaralarıyla İstanbul buraya gelen ve gelmek isteyen herkesin sevgilisi diyebiliriz.

2. Paris

2. Paris

Aşıkların vazgeçilmez favorilerinden olan Paris özellikle Eyfel Kulesinin çeciliğinden midir bilinmez ama herkesin önünde öpüşüp unutulmaz anlar yaşadığı bir şehir. Oscar Wilde, Picasso gibi nülü isimlerin ilhamı şehrin romantik havası olabilir.

3. Kapadokya

3. Kapadokya

Romantik günde romantik bir manzara eşliğinde Kapadokya’da olmaya ne dersiniz? Beyazlar içinde bir gelin gibi süzülen Kapadokya özellikle kışın ayrı bir güzel. Özellikle gün doğumu eşliğinde birçok renkli balonla bu romantizm daha da etkili oluyor.

4. Prag

4. Prag

İnsanları aşka davet eden Prag binlerce kulesi ve şafak vakti sisler içindeki manzarasıyla neden buraya “Aşıklar Şehri” dendiğini anlayacaksınız. Charles köprüsü, Vlatava Nehri ve Prag Şatosu sizi aşka davet ediyor.

5. Adatepe

5. Adatepe

Çanakkale Ayvacık’da bulunan Adatepe taş evleri, Kaz Dağı’na yakınlığı ve. Doğal güzelliği ile doğa ile baş başa olmak isteyen çiftlerimiz için bir başka önerimiz. Taş evlerde şömine başında romantik dakikalar sizi bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Roma

6. Roma

Aziz Valentine’nin aşıkları koruduğuna inanılan Roma romantizmin bu konuda kitabını yazmış diyebiliriz. Aşıklar Çeşmesi, Pantheon ve Romanın gün batımındaki görüntüsü sizi bu şehre tekrar aşık edebilir.

7. Ağva

7. Ağva

İstanbul’a yakın bir yer olsu diyordanız Ağva aradığınız yer olabilir. Göksu Nehri etrafında bulunan otellerde güzel bir akşam ya da minik bir tatil için oldukça ideal olan Ağva’da yaz kış sizleri bekliyor.

8. Venedik

8. Venedik

Goldolla gezinti mi yoksa kentin sokakları mı daha romantik derseniz Venedik söz konusu olunca hepsi diyebilirsiniz. Küçük aile restoranlarında unutulmaz romantik yemekler yiyebilir, şehrin aşk kokan havasını ciğerlerinize doya doya çekebilirsiniz.

9. Şirince

9. Şirince

Yazın daha çok tercih edilse de maalesef çok kalabalık olan Şirince’yi keşfetmek ve adı gibi şirin zamanlar geçirmek için bu 14 Şubat’ta burayı tercih edebilirsiniz. Sessiz ve sakinliği sevenlerin bu eşsiz manzara eşliğinde geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

10. Brugge

10. Brugge

Sakinliği ve duru güzelliğiyle beğenilen Brugge sizi bir anda Orta Çağ’a ışınlıyor… Sokaklarda sevgilinizle gezinip manzaranın keyfini çıkarırken taze şekerle bezeli waflleları denemeyi sakın unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Adalar

11. Adalar

İstanbul’a bir vapur uzaklıkta bulunan Adalar kış aylarında oldukça sessiz… Büyükada, Heybeliada ya da Burgazada fark etmez hangisi olursa olsun dinlendirici bir tatil olacağı kesin.

12. Floransa

12. Floransa

Michelangelo ve Boticelli’nin bir bildiği varmış dediğimiz Floransa ile devam ediyoruz. Fransanın bu etkileyici bir diğer şehri bize aynı zamanda Toskana mutfağının eşsiz lezzetilerine aşık olma fırsatı veriyor.

13. Honolulu

13. Honolulu

Hawaii’de adeta cenneti yeryüzünde görebileceğiniz yerlerden olan Honolulu tropikal yerler seven aşıklar için çok iyi bir lokasyon. Palmiye ve plaja doyacağınız, tropikal içecekler ve Hawaii müziklerinin keyfini çıkarmalısınız. (Çok amin.)

14. Bled

14. Bled

Slovenya’nın romantizm akan şehri Bled göl kenarında yapacağınız romantik yürüyüşler, Bled Adası manzarası ve doğa ile baş başa kalarak aşkının yeniden alevlenmesini sağlayacak.

15. Abant

15. Abant

Doğa sever aşıklar için ilk önerimiz Abant… Dört mevsimin en yakıştığı yer olan Abant’ta romantik bir mini tatil tercih edebilirsiniz. Kamp yapmayı seviyorsanız da civarda çadır kurabileceğiniz yerler mevcut.

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Lizbon

16. Lizbon

Yedi tepe üzerine kurulu ve Atlantik Okyanusuna yakınlığı ile bilinen Lizbon’da yüz yıldır hizmet veren tramvaya binebilir, taş evler arasında gezinirken o evlerin yaşanmışlıklarını hayal edebilir ve sevdiğinizle romantik anlar geçirebilirsiniz.

17. Viyana

17. Viyana

Barok mimarisi evleri, opera salonları ve kitapçılarıyla Viyana romantizmi doruklarda hissedeceğiniz bir başka şehir. Ayrıca cafe ve restoranlarıyla da olukça popüler…

18. Kopenhag

18. Kopenhag

Danimarka’nın en mutlu ülke seçiliyorsa sebebi Kopenhag olabilir çünkü gece hayatı, yeme içme ve her yerde el ele dolaşan çiftleri görünce hayran kalmamak elde değil. İnsanları kadar renkli olan sokaklarıyla Kopenhag bütün aşıkları bekliyor.

19. Amsterdam

19. Amsterdam

Çılgın sevgililer için Amsterdam’da 1 günlük evlilik seremonisi düzenlendiğini biliyor muydunuz? Hatta gelinlik, alyanslar ve fotoğraflarla daha da unutulmaz ve eğlenceli hale gelen bu durum Amsterdam’a özel…

20. Lyon

20. Lyon

Son aşk durağımız Lyon Fransa’nın Paris kadar romantik bir diğer şehri. En güzel peynirleri, etleri ve şehrin her yanında hissedebileceğiniz havasıyla gastronomi meraklısı çiftlerin gözdesi Lyon’u gücünüz varsa ziyaret etmelisiniz.

Bu içerik de dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın