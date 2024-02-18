Toprağın Altındaki Bilinmeyen Gizli Cevherler: Avrupa Yer Altı Dünya Mirasları
Toprağın Altındaki Bilinmeyen Gizli Cevherler: Avrupa Yer Altı Dünya Mirasları
Kaynak: https://visitworldheritage.com/en/eu/...
Zorluk ve emek sonucu ortaya çıkan cevher bazen bir maden bazen de bir şarap olabilirmiş. Orta Çağ’dan günümüze yer üstü kadar yer altının da değerli olduğunu, gerek endüstriyel gerek şarapçılık hikayelerine şahit Avrupa’nın yer altı dünya miraslarını gelin birlikte inceleyelim.
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1. Tokaj Şarap Bölgesi - Macaristan
2. Tarihi Banská Štiavnica Kenti ve Çevresindeki Teknik Anıtlar - Slovakya
3. Wieliczka ve Bochnia Kraliyet Tuz Madenleri - Polonya
4. Rammelsberg Madenleri ve Tarihi Goslar Kasabası - Almanya
5. Nord-Pas de Calais Maden Havzası - Fransa
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6. Valonya Maden Sahaları - Belçika
7. Falun Madencilik Alanı - İsveç
8. Champagne Hillsides, Houses and Cellars - France
9. Zollverein Kömür Madeni Sanayi Kompleksi - Almanya
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