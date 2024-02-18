Toprağın Altındaki Bilinmeyen Gizli Cevherler: Avrupa Yer Altı Dünya Mirasları

1000 yıllık geçmişi ile İsveç’in en önemli endüstriyel anıtlarından biri olarak kabul edilen Falun Madeni batı dünyasının bakır üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan bir maden alanı. Avrupa’nın teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik gelişimi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan İsveç, bakır madenleri ile de kesinlikle etkisi gösteriyor ve bu etki bu madenleri ziyaret edilesi bir yer haline getiriyor. Turuncu yağmurluğunuz ve miğferinizle yer altı tünellerinin derinliklerine yavaş yavaş inerken madenciliğin zorluklarına ve madencilerin dair büyüleyici hikaye ve efsanelerine hayran kalacaksınız.