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Toprağın Altındaki Bilinmeyen Gizli Cevherler: Avrupa Yer Altı Dünya Mirasları

Toprağın Altındaki Bilinmeyen Gizli Cevherler: Avrupa Yer Altı Dünya Mirasları

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 09:01

Zorluk ve emek sonucu ortaya çıkan cevher bazen bir maden bazen de bir şarap olabilirmiş. Orta Çağ’dan günümüze yer üstü kadar yer altının da değerli olduğunu, gerek endüstriyel gerek şarapçılık hikayelerine şahit Avrupa’nın yer altı dünya miraslarını gelin birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://visitworldheritage.com/en/eu/...
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1. Tokaj Şarap Bölgesi - Macaristan

1. Tokaj Şarap Bölgesi - Macaristan

Macaristanın en sevilen şarap çeşitlerine ev sahipliği yapan Tokaj Zemplen Dağlarının eteklerinde bulunuyor. Bölgede labirent gibi üzüm bağlarının muhteşem manzarasını görünce şarapların neden güzel olduğunu anlayacaksınız. Hatta en ünlü  Aszú şarabı Fransız Louis XV tarafından 'Vinum Regum, Rex Vitorum' yani  “Kralların Şarabı, Şarapların Kralı 'olarak tanımlanmış. Avrupa’nın en eski şarap mahzenleri geldiğinizde görebilir, geleneksel üretim yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

2. Tarihi Banská Štiavnica Kenti ve Çevresindeki Teknik Anıtlar - Slovakya

2. Tarihi Banská Štiavnica Kenti ve Çevresindeki Teknik Anıtlar - Slovakya

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren kent yemyeşil bir Slovakya’yı bize gösteriyor. Bir zamanlar madencilik ile ön planda olan Banská Štiavnica Orta Çağ şehri olarak da bilinmekte. Altın ve gümüş denildiğinde Slovakya’da aklan gelen bu kent keşfedilmeyi bekliyor.

3. Wieliczka ve Bochnia Kraliyet Tuz Madenleri - Polonya

3. Wieliczka ve Bochnia Kraliyet Tuz Madenleri - Polonya

Dünyanın en eski tuz madenleri olan Wieliczka ve Bochnia sizi oldukça tarihi ve gizemli bir tuz yolculuğuna çıkarıyor. Bu madenler 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kadar kesintisiz olarak çalıştırılmış. Bu madende çalışanların kendileri için yarattıkları yer altındaki bu gizemli dünyayı görmek isteyebilirsiniz.

4. Rammelsberg Madenleri ve Tarihi Goslar Kasabası - Almanya

4. Rammelsberg Madenleri ve Tarihi Goslar Kasabası - Almanya

Rammelsberg maden sahası bin yıl boyunca Avrupa'daki yenilikçi madencilik uygulamaları için bir model maden örneği olmuştur. Alman krallarının ve imparatorlarının ikametgahı olan Goslar kasabası ise şehrin çehresini değiştirmiştir. Böyle o kadar gelişmiş ki bugünkü Almanya’nın temellerinin burada atıldığı söylenmekte. Kayadan oyulmuş tünelleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunmakta.

5. Nord-Pas de Calais Maden Havzası - Fransa

5. Nord-Pas de Calais Maden Havzası - Fransa

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Nord-Pas de Calais Maden Havzası, yaklaşık 4.000 hektarlık bir alana yayılan ve üç asırlık kömür madenciliği yapılan bir alan. Teknik ve mimari hazinelerle dolu kültürel bir peyzaj olarak adlandırılan havzada bulunan kuyularda madencilerin ayak izlerini takip ederek ve hikayelerini ilk elden dinleyebilirsiniz. İşçilerin yaşamını ve koşullarını anlamaya başlar, Sanayi devriminin tarihi ve burada geliştirilen teknoloji ve yeniliklerin Avrupa'nın dönüşümüne nasıl yardımcı olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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6. Valonya Maden Sahaları - Belçika

6. Valonya Maden Sahaları - Belçika

Sanayı Devriminde Avrupanın şeklini değiştiren Valonya'daki bu kömür havzasında 170 km boyunca uzanan dört alandan olulmakta. Bu alanlar, Aydınlanma Çağı'nda ortaya çıkmıştır ve  ütopik sanayi ve işçi kenti görüşüyle bağlantılı mimari ve kentsel eğilimlerin etkisini göstermektedir. Günümüzde Avrupa'nın dört bir yanından gelip burada yaşamış ve çalışmış madenci nesillerine saygı duruşunda bulunan büyüleyici müzeleri ziyaret edebilirsiniz.

7. Falun Madencilik Alanı - İsveç

7. Falun Madencilik Alanı - İsveç

1000 yıllık geçmişi ile İsveç’in en önemli endüstriyel anıtlarından biri olarak kabul edilen Falun Madeni batı dünyasının bakır üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan bir maden alanı.  Avrupa’nın teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik gelişimi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan İsveç, bakır madenleri ile de kesinlikle etkisi gösteriyor ve bu etki bu madenleri ziyaret edilesi bir yer haline getiriyor.  Turuncu yağmurluğunuz ve miğferinizle yer altı tünellerinin derinliklerine yavaş yavaş inerken madenciliğin zorluklarına ve madencilerin dair büyüleyici hikaye ve efsanelerine hayran kalacaksınız.

8. Champagne Hillsides, Houses and Cellars - France

8. Champagne Hillsides, Houses and Cellars - France

Yüzlerce kilometrelik yeraltı mahzenlerinin oluşturduğu bir dünya olan Champagne bölgesi Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunuyor. Serin ve kireçli topraklarda yetişen üzümler, inişli çıkışlı tepeler, şirin köyler ve yer alır. Bu köpüklü şarabın benzersiz üretim yöntemi 17. yüzyılın başlarında geliştirilmiştir ve Şampanya o zamandan beri kutlamaların ve zaferlerin küresel bir sembolü haline gelmiştir.

9. Zollverein Kömür Madeni Sanayi Kompleksi - Almanya

9. Zollverein Kömür Madeni Sanayi Kompleksi - Almanya

Dünyanın en büyük ve modern kömür madenciliği tesislerinden biri olan Zollverein, Avrupa’da ağır sanayinin gelişmesinin başlatan maden kompleksidir. 2001’den bu yana UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası‘na alınan bu eski maden ocağı 1986’da hizmet dışı bırakılmış. 135 yıl boyunca kömür çıkartılıp işlenilen bu maden 19 ve 20. yüzyıllarda kömür kullanılan endüstrinin hala ayakta kalan en güzel örneklerinden.

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