Survivor 2026 Yarışmacısı Deniz Çatalbaş Kimdir? Deniz Çatalbaş Survivor’da mı?

Sinema ve dizi film oyuncusu, model ve eski profesyonel basketbolcu olan Deniz Çatalbaş, 28 Şubat 1995’te İstanbul’da doğdu. Spora olan tutkusuyla genç yaşlarda basketbol oynamaya başlayan Çatalbaş; Fenerbahçe Spor Kulübü, Kayseri Basketbol ve Sakarya Yükseliş gibi önemli kulüplerin altyapılarında forma giydi.

2019-2020 döneminde kariyerini başka bir boyuta taşıyarak Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve Türkiye 2.’si olarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarı, onu geniş kitlelerce tanınan bir isim hâline getirdi.

Deniz Çatalbaş Survivor’da mı?

Survivor 2026 kadrosuyla ilgili resmi açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'ın Survivor'da yarışacağını duyurdu.