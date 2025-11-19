onedio
Survivor 2026 Yarışmacısı Deniz Çatalbaş Kimdir? Deniz Çatalbaş Survivor’da mı?

Esra Demirci
19.11.2025 - 12:50

Deniz Çatalbaş Survivor’da mı? Survivor’a mı giriyor? 2026 sezonu yaklaşırken yarışmacı kadrosu hakkında en çok aranan sorulardan biri bu oldu. Sporcu geçmişi, modellik kariyeri ve dizi-film projeleriyle tanınan Deniz Çatalbaş’ın adının Survivor 2026 ile anılması sosyal medyada büyük merak yarattı. Peki Deniz Çatalbaş gerçekten Survivor’a katılıyor mu? İşte tüm detaylar…

Sinema ve dizi film oyuncusu, model ve eski profesyonel basketbolcu olan Deniz Çatalbaş, 28 Şubat 1995’te İstanbul’da doğdu. Spora olan tutkusuyla genç yaşlarda basketbol oynamaya başlayan Çatalbaş; Fenerbahçe Spor Kulübü, Kayseri Basketbol ve Sakarya Yükseliş gibi önemli kulüplerin altyapılarında forma giydi.

2019-2020 döneminde kariyerini başka bir boyuta taşıyarak Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve Türkiye 2.’si olarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarı, onu geniş kitlelerce tanınan bir isim hâline getirdi.

Deniz Çatalbaş Survivor’da mı?

Survivor 2026 kadrosuyla ilgili resmi açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'ın Survivor'da yarışacağını duyurdu.

Basketbol kariyerinin ardından modellik yapmaya başlayan Deniz Çatalbaş, kısa sürede dizi ve film projelerinde yer almaya başladı. Hem fiziksel yetenekleri hem de kamera önü performansıyla dikkat çekerek birçok yapımda rol aldı.

2021 yılından itibaren Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan: Büyük Selçuklu, Aşk ve Gurur gibi popüler dizi ve filmlerde izleyiciyle buluştu. Oyunculuk kariyerini aktif bir şekilde sürdüren Çatalbaş, yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Deniz Çatalbaş’ın Yer Aldığı Dizi ve Filmler

  • Aşk ve Gurur - Mercan (2023–2024, TV Dizisi)

  • Hür - Nazlı Üsteğmen (2023, TV Dizisi)

  • Alparslan: Büyük Selçuklu - Iraz (2023, TV Dizisi)

  • Ah Be Birader - (2022, Sinema Filmi)

  • Arka Sokaklar - Aslı Komiser (2021, TV Dizisi)

