Suriye Ordusu İlerleyişini Sürdürüyor: Deyrizor ve Rakka Şehrini de Ele Geçirdi
Suriye ordusu, Fırat Nehri üzerindeki kritik Tabka kenti ve Tabka Askeri Havaalanı’nı kontrol altına aldıktan sonra, ABD’nin desteklediği ve Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) güçlü olduğu Rakka yönünde ilerleyişini sürdürüyor. Kısa sürede kaydedilen bu hızlı ilerleme, ülkenin kuzeyinde çatışmaların yeniden alevlenebileceği endişelerini beraberinde getirdi.
Deyrizor'da da birçok bölge Suriye ordusunun kontrolü altına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki taraf arasındaki görüşmeler sonuçsuz kalınca çatışma süreci başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SDG çekiliyor ordu ilerleyişini sürdürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın