Suriye Ordusu İlerleyişini Sürdürüyor: Deyrizor ve Rakka Şehrini de Ele Geçirdi

Hakan Karakoca
18.01.2026 - 18:30
18.01.2026 - 18:36

Suriye ordusu, Fırat Nehri üzerindeki kritik Tabka kenti ve Tabka Askeri Havaalanı’nı kontrol altına aldıktan sonra, ABD’nin desteklediği ve Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) güçlü olduğu Rakka yönünde ilerleyişini sürdürüyor. Kısa sürede kaydedilen bu hızlı ilerleme, ülkenin kuzeyinde çatışmaların yeniden alevlenebileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Deyrizor'da da birçok bölge Suriye ordusunun kontrolü altına girdi.

İki taraf arasındaki görüşmeler sonuçsuz kalınca çatışma süreci başladı.

Al Jazeera’nın aktardığına göre, hükümet güçleri Rakka’nın yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan ve Fırat Barajı olarak da anılan Tabka Barajı’nı, SDG ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdi. SDG’nin 2015’ten bu yana kontrolünde olan Rakka vilayetinde Suriye ordusunun yoğun askeri sevkiyat yaptığı bildirildi.

Suriye ordusu ile SDG arasındaki gerilim ise, Kürt güçlerin ulusal orduya katılmasını hedefleyen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 6 Ocak’ta Halep’te çatışmaya dönüştü. Taraflar, SDG’nin ağır silahlarını bırakması ve Halep’teki bazı bölgeleri orduya devretmesi için tanınan sürenin dolmasından önce de karşı karşıya gelmişti.

SDG çekiliyor ordu ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye ordusu, Tabka kentiyle birlikte Fırat ve Özgürlük barajlarını ele geçirirken, hükümet yanlısı gruplar Markada’daki Asayiş karargâhının da kontrol altına alındığını duyurdu. Ordu, Rakka ve Deyrizor çevresindeki önemli petrol ve gaz sahalarını da devraldı.

Devlet medyası SDG’nin bazı bölgelerde İHA kullandığını öne sürerken, SDG’nin çekildiği yerlerde kutlamalar yapıldığı görüldü. Çatışmalar nedeniyle Deyrizor’daki kamu kurumları geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlandığını açıklarken, SDG’nin Halep’in doğusundaki bazı yerleşimlerden çekilmesi sonrası ordu bölgeye girdi. 

Bölgeden gelen haberlerde iki vilayetin de ordunun kontrolüne geçtiği bilgisi verildi.

