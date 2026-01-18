Suriye Ordusu İlerleyişini Sürdürüyor: Deyrizor ve Rakka Şehrini de Ele Geçirdi

Al Jazeera’nın aktardığına göre, hükümet güçleri Rakka’nın yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan ve Fırat Barajı olarak da anılan Tabka Barajı’nı, SDG ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdi. SDG’nin 2015’ten bu yana kontrolünde olan Rakka vilayetinde Suriye ordusunun yoğun askeri sevkiyat yaptığı bildirildi.

Suriye ordusu ile SDG arasındaki gerilim ise, Kürt güçlerin ulusal orduya katılmasını hedefleyen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 6 Ocak’ta Halep’te çatışmaya dönüştü. Taraflar, SDG’nin ağır silahlarını bırakması ve Halep’teki bazı bölgeleri orduya devretmesi için tanınan sürenin dolmasından önce de karşı karşıya gelmişti.