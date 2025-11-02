Süper Lig'de Mücadele Eden Logosunda Ay Yıldız Bulunan 3 Takım Hangisi?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 2 Kasım Pazar günü de ekranlarda. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu kez yarışmacıya 200 bin TL değerindeki 'Süper Lig'de mücadele eden logosunda ay yıldız bulunan takımlar hangileri?'sorusu yöneltildi.
Peki bu sorunun cevabı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de mücadele eden logosunda ay yıldız bulunan takımlar hangileri?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın