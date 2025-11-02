onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Süper Lig'de Mücadele Eden Logosunda Ay Yıldız Bulunan 3 Takım Hangisi?

Süper Lig'de Mücadele Eden Logosunda Ay Yıldız Bulunan 3 Takım Hangisi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 22:36

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 2 Kasım Pazar günü de ekranlarda. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu kez yarışmacıya 200 bin TL değerindeki 'Süper Lig'de mücadele eden logosunda ay yıldız bulunan takımlar hangileri?'sorusu yöneltildi.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'de mücadele eden logosunda ay yıldız bulunan takımlar hangileri?

Süper Lig'de mücadele eden logosunda ay yıldız bulunan takımlar hangileri?

A: Eyüpspor

B: Samsunspor

C: Kasımpaşa

D: Beşiktaş

Cevap: Samsunspor

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın