Stresli Bir Günün Ardından Yediğin Şeye Göre Ruh Halini Okuyoruz!

Stresli Bir Günün Ardından Yediğin Şeye Göre Ruh Halini Okuyoruz!

miray soysal
miray soysal
26.11.2025 - 20:01

Stresli bir günün ardından herkesin kendince rahatlama yöntemi vardır; kimisi tatlıya sarılır, kimisi tuzluya! 

Ama yediklerin sadece karnını değil, ruh halini de ele verir. Bu testle stresli bir günün sonunda hangi duygunun seni yönlendirdiğini bulacağız.

Hazır mısın? Hadi başlayalım!👇

1. İlk sorumuzla başlayalım! Stres yaptığın şeyler genelde ne oluyor?

2. Stresli günlerde iştahın tamamen açılır mı?

3. Stresli bir günün sonunda kendini hangi yemekle ödüllendirirdin?

4. Yemek yedin... Ardından hangi tatlıyı seçeceksin?

5. Peki, genel olarak ne kadar stresli bir insansın?

6. Günlük stresini yönetmek için herhangi bir rutinin var mı?

7. Bugünkü stresini bir hava durumuna benzetsek ne olurdu?

8. Son olarak, ''şurada ne kafa dinlenir be'' dediğin manzara görselini seç!

Evde olmayı istiyorsun!

Bugün yaşadığın stresin ardından huzura, tanıdıklığa ve güven duygusuna ihtiyaç duyduğun apaçık ortada. Kalbin biraz yorgun, zihnin biraz dolu ama içten içe sakinleşmek ve toparlanmak için kendine küçük bir şefkat alanı açmışsın. Ev tadında bir şeylere yönelmen, aslında güvende hissetme arayışının bir yansıması. Bu akşam ağır şeyler düşünme; bırak, hayat biraz kendi kendine aksın.

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım!

Bugün duyguların dalgalı geçmiş ve içindeki boşluğu minik bir mutluluk kıvılcımıyla doldurmak istemişsin. Tatlıya yönelmen, kalbinin aslında bir teselliye, ilgiye ve yumuşaklığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Zihnindeki yükler seni biraz sıkıştırmış olabilir ama yine de moralini yükseltmeyi başarmışsın. Bu, güçlü olduğunun bir göstergesi. Kendine küçük keyifler vererek yenilenme biçimin çok tatlı. Yani kelimenin tam anlamıyla!

Enerjini yakala!

Bugün gerçekten yorulmuşsun ve beynin artık “düşünmeden bir şeyler ver” moduna geçmiş. Yoğun tempo seni biraz savurmuş ama hızlıca enerji toplamak istemen çok normal. Bu seçim, zihnindeki karmaşayı bir anlık da olsa susturma çabanın bir işareti. Aslında içten içe dinlenmeye, biraz durmaya ve nefes almaya ihtiyacın var. Kendini suçlama; bazen en kolay seçenek en iyi çözümdür.

Toparlanmayı biliyorsun!

Stresli bir gün geçirmiş olsan bile, kontrolü elinde tutma isteğin baskın gelmiş gibi görünüyor. Kendine özen göstermeyi, iyi bir şey hak ettiğini bilmeyi seviyorsun ve bu çok değerli bir özellik. Bugünün zorluğu seni aşağı çekmek yerine daha da motive etmiş bile olabilir. Dolu bir yemek seçmen, hem fiziksel hem duygusal olarak güç toplama arzunun bir yansıması. İçinde güzel bir direnç var; ne yaşarsan yaşa toparlanmayı biliyorsun.

miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
