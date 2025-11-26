Stresli Bir Günün Ardından Yediğin Şeye Göre Ruh Halini Okuyoruz!
Stresli bir günün ardından herkesin kendince rahatlama yöntemi vardır; kimisi tatlıya sarılır, kimisi tuzluya!
Ama yediklerin sadece karnını değil, ruh halini de ele verir. Bu testle stresli bir günün sonunda hangi duygunun seni yönlendirdiğini bulacağız.
Hazır mısın? Hadi başlayalım!👇
1. İlk sorumuzla başlayalım! Stres yaptığın şeyler genelde ne oluyor?
2. Stresli günlerde iştahın tamamen açılır mı?
3. Stresli bir günün sonunda kendini hangi yemekle ödüllendirirdin?
4. Yemek yedin... Ardından hangi tatlıyı seçeceksin?
5. Peki, genel olarak ne kadar stresli bir insansın?
6. Günlük stresini yönetmek için herhangi bir rutinin var mı?
7. Bugünkü stresini bir hava durumuna benzetsek ne olurdu?
8. Son olarak, ''şurada ne kafa dinlenir be'' dediğin manzara görselini seç!
Evde olmayı istiyorsun!
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım!
Enerjini yakala!
Toparlanmayı biliyorsun!
